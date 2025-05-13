Ціни у квітні зросли через поганий урожай та зростання вартості алкоголю та тютюну – НБУ

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зазначають, що пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

На підвищення інфляції також вплинули високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавого споживчого попиту.

Також свою роль відіграло зниження світових нафтових цін і ослаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

Ціни на продукти

В НБУ зауважують, що у квітні швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.

Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень. Водночас надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти. Водночас здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.

Алкоголь, тютюн, ліки та бензин

Подорожчання підакцизної продукції в НБУ пояснюють подальшим зростанням виробничих витрат та податковими змінами (підвищенням акцизів та переведенням їх у євро, що набрали чинності наприкінці березня 2025 року;).

Завдяки зміцненню курсу гривні до долара дещо послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання.

У квітні зростання цін на пальне сповільнилося порівняно з березнем з огляду на здешевлення нафти у світі. Водночас поступове зростання попиту та зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

"Зростання споживчих цін у квітні тривало, однак спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску. Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня", - прогнозують у регуляторі.

Додамо, згідно з прогнозом НБУ, інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.