City One Development залучить корейських інвесторів для будівництва двох склозаводів в Україні

City One Development Валерія Кодецького та корейська компанія ITOXI Corp. підписали меморандум про стратегічне партнерство, який передбачає угоду щодо придбання частки компанії в межах цього проєкту. Деталі угоди наразі не розголошуються, пояснили Delo.ua в компанії.

Згідно з меморандумом, на першому етапі реалізації проєкту в межах індустріальних парків «Місто скла» (м. Березань, Київська область) та «Галіція» (м. Калуш, Івано-Франківська область) буде збудовано два заводи з виробництва скла. Як зазначають в компанії, цей проєкт стане важливою віхою для впровадження сучасних технологій, створення нових робочих місць та зміцнення позицій України як виробника високоякісного скла.

«Ми раді, що наші зусилля із залучення іноземного партнера із дружньої країни втілилися в реальну угоду. Це лише перший крок на довгому шляху реалізації наших спільних планів, і ми впевнені, що наше партнерство стане важливим внеском у розвиток української економіки», - наголосив президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький.

Генеральний директор ITOXI Corp. Алекс Чеон зазначив, що спільна робота відкриє нові горизонти для інвестицій і технологічного прогресу.

"Україна має великий потенціал, і ми пишаємося можливістю стати частиною цієї амбітної ініціативи. Підписаний меморандум є важливим етапом, що підтверджує наші наміри інвестувати у розвиток скляної промисловості країни. На даний момент триває оформлення угоди щодо придбання частки компанії в межах цього проєкту», - заявив Алекс Чеон.

City One Development будує два склозаводи в Україні. Фото: ReBuild Ukraine

City One Development будує одразу два заводи з виробництва флоат-скла: у Березані Київської області та Калуші Івано-Франківської області.

На початку квітня у City One Development анонсували появу стратегічного партнера, а також повідомив, що найближчим часом відбудеться завершення транзакції із залученням великого міжнародного портфельного інвестора до проєкту. Про це заявив керівник з розвитку інвестиційних проєктів у сфері промисловості City One Development Олександр Лакей, виступаючи на форумі «Forbes Development: Фундамент Успіху для лідерів, які будують майбутнє».

ITOXI Corp. – провідна інвестиційна компанія, відома реалізацією великих інфраструктурних проєктів на міжнародній арені.

Нагадаємо, що City One Development розпочала будівництво першого заводу з виготовлення флоат-скла в місті Березань на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Потужності заводу передбачають виробництво 600 тонн скла на добу, а сам проєкт оцінюється в 140 мільйонів доларів США. Він реалізується в межах індустріального парку «Місто Скла».

Наприкінці 2024 року компанія розпочала будівництво другого заводу в межах індустріального парку «Галіція», в місті Калуш Івано-Франківської області.

Очікується, що введення в експлуатацію першого заводу відбудеться у 2027 році, а другого – у 2028 році.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом, що спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

У портфелі City One Development понад 1 150 000 кв. метрів реалізованих об’єктів та 600 000 кв. метрів на стадії будівництва.

У лютому Delo.ua повідомляло про те, що Інвестиційний холдинг EFI Group анонсував про будівництво склозаводу в Київській області. Будівництво склозаводу потужністю 800 тонн на добу стартує вже навесні 2025-го.