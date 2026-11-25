Компанія Anthropic представила функцію Install as app, яка дозволяє користувачам штучного інтелекту Claude створювати власні застосунки та встановлювати їх на комп'ютери з Windows і macOS. Для цього достатньо описати потрібну програму словами, протестувати її в Claude та встановити як окремий застосунок.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Anthropic.

Нова функція працює з артефактами Claude — інтерактивними інструментами, які користувачі можуть створювати за допомогою штучного інтелекту.

Після встановлення такий застосунок отримує власну піктограму й відкривається в окремому вікні, а не всередині Claude. Ним також можна поділитися з іншими користувачами.

При цьому програми можуть використовувати можливості Claude та підключені сервіси, а зміни в початковому артефакті автоматично відображатимуться у встановленому застосунку.

Які програми можна створювати за допомогою Claude

Функція орієнтована як на розробників, так і на користувачів без досвіду програмування, яким потрібні власні інструменти для повсякденної роботи.

Серед прикладів, створених співробітниками Anthropic, — графічний редактор із підтримкою шарів, файловий менеджер, інструмент для автоматичного впорядкування папок, термінал із ШІ-помічником та застосунок для моніторингу продуктивності комп'ютера.

Крім того, користувачі можуть створювати інструменти для підготовки до зустрічей, які отримують дані з календаря та електронної пошти, або для відстеження замовлень.

Встановлені програми можуть надсилати сповіщення та розміщувати власні елементи в системному треї Windows або рядку меню macOS.

Для роботи їм потрібне підключення до інтернету та авторизація в обліковому записі Claude.

Який доступ до комп'ютера можуть отримати ШІ-програми

Anthropic передбачила три рівні дозволів для встановлених застосунків.

За замовчуванням програми мають лише ті можливості, які були б доступні їм у браузері.

Другий рівень дозволяє запитувати доступ до окремих системних функцій, зокрема надсилання сповіщень, використання глобальних комбінацій клавіш або створення вікон поверх інших програм.

Третій рівень передбачає повний доступ до комп'ютера. У такому разі застосунок може запускати інші програми, а також читати, змінювати або видаляти файли без окремого підтвердження кожної дії.

Повний доступ можна надати лише власноруч створеним застосункам або, в корпоративних тарифах, програмам співробітників своєї організації.

Після кожного оновлення застосунку дозвіл потрібно надавати повторно.

Водночас Anthropic попереджає, що не перевіряє всі програми перед встановленням, тому користувачам рекомендують надавати розширені права лише перевіреним інструментам.

Кому доступна нова функція

Install as app поступово запускають у бета-версії для всіх тарифних планів Claude.

Щоб скористатися можливістю, необхідно оновити настільну версію Claude для Windows або Mac, відкрити потрібний артефакт і вибрати Install as app у меню Share.

Створені програми не потрібно самостійно пакувати, підписувати цифровим підписом або підключати через окремий API-ключ.

Для корпоративних клієнтів передбачені додаткові налаштування. У тарифі Team функція ввімкнена за замовчуванням, але повний доступ до комп'ютера вимкнений. У Enterprise її має активувати адміністратор.

Водночас встановлення поки не підтримується для деяких типів артефактів, зокрема Claude Docs, Slides і Sheets.

Запити, які створені програми надсилають до Claude, враховуються в лімітах використання відповідного тарифу.

Нагадаємо, раніше Microsoft оновила Copilot, додавши можливість створювати програми за допомогою текстових запитів. Новий інструмент Code дозволяє користувачам розробляти застосунки, аналітичні панелі та інше програмне забезпечення, а також інтегрувати їх у робочі процеси.