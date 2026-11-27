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Concorde Capital Мазепи планує залучити $100 млн у новий енергетичний проєкт
Інвестиційна група Concorde Capital готує на початок 2027 року новий проєкт в енергетичному секторі вартістю близько $100 млн. Приблизно 60% цієї суми компанія планує залучити за рахунок проєктного фінансування.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення засновника та генерального директора Concorde Capital Ігоря Мазепи.
За словами Мазепи, обсяг власного капіталу в структурі фінансування проєкту становитиме близько $40 млн. Щодо залучення решти коштів компанія вже веде переговори.
Така структура фінансування, за його оцінкою, дозволить підвищити дохідність вкладеного капіталу. Мінімальний орієнтовний обсяг внеску одного інвестора становитиме $500 тис.
Деталі нового енергетичного проєкту Мазепа не розкрив.
Інвестиції Concorde Capital в енергетику
Інвестиційна група також завершила залучення коштів у два попередні енергетичні проєкти на загальну суму понад €150 млн.
У лютому 2026 року Concorde Capital разом із партнерами запустила першу чергу проєкту Encraft – мережі газопоршневих електростанцій загальною потужністю 18,4 МВт та систем зберігання енергії.
У жовтні група оголосила про намір викуповувати проєкти установок зберігання енергії потужністю від 5 до 10 МВт у центральних та західних областях України.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Ігор Мазепа повідомив, що очікуваний строк окупності нових енергетичних проєктів Concorde Capital збільшився з півтора до чотирьох-п'яти років. Причиною стали російські атаки на підстанції, через які виробники періодично втрачають можливість продавати електроенергію.