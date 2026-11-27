“Чорна п'ятниця" на АЗС збіглася з падінням цін на пальне. Dilo проаналізувало акції мереж і з'ясувало, що частина з них знизила ціни на бензин і дизпальне. На бензин знижки становлять від 4 до 8 грн/л, і більшість діятиме до неділі чи понеділка. Ще кілька операторів, зокрема великих, обмежилися знижками в магазинах і бонусами в застосунках.

Напередодні 26 листопада середня ціна бензину впала на 69 коп./л, до 81,57 грн/л, дизельного пального — на 58 коп./л, до 96,97 грн/л, автогазу — на 10 коп./л, до 61,88 грн/л.

Де заправитися зі знижкою

Мережа OKKO не знижує ціну пального безпосередньо. З 25 до 27 листопада програма лояльності Fishka проводить у застосунку гру "Піньятниця": користувачі розбивають віртуальні піньяти 18 партнерів і отримують подарунки — від техніки й сертифікатів до промокодів, знижок і підвищеного Fishback. У WOG акцій до "чорної п'ятниці" ми не виявили.

SOCAR і "БРСМ-Нафта" теж роблять ставку на магазини, а не на пальне. SOCAR з 26 до 29 листопада знижує ціни до 62% на понад 300 товарів: напої, каву, солодощі, товари для дому й догляду. "БРСМ-Нафта" в мережі Good Market на своїх АЗС проводить розпродаж "Хом'ячина п'ятниця", який триває з 20 до 30 листопада включно.

UPG з 27 до 29 листопада знижує на 4 грн/л ціну всіх видів бензину й дизельного пального. На автогаз знижка не поширюється.

UKRNAFTA в ті самі три дні продає А-95 ENERGY за ціною звичайного А-95, а ДП ENERGY — за ціною звичайного дизпального. Тобто знижка дорівнює різниці між ціною преміального і стандартного пального в мережі. Цю пропозицію можна поєднати з іншими постійними умовами. На бензин можна отримати ще до 7 грн/л: по 2 грн/л за сканування застосунку UKRNAFTA, за оплату картками Mastercard від UKRSIBBANK або OTP Bank і за пропозиції партнерів (Нова пошта, Укрзалізниця, YASNOЛОВ, Vodafone та інші), а також 1 грн/л за купівлю омивача скла під маркою UKRNAFTA. На дизпальне додаткова знижка становить до 4 грн/л: за застосунок і оплату картками цих банків.

Parallel ціну пального не змінює. Лише 27 листопада покупці, які заправили щонайменше 15 л, отримують купон на знижку 50% на каву або хот-дог. Купон діє 14 днів, використати його можна один раз, і з іншими акціями він не поєднується.

AMIC до 30 листопада знижує ціну бензину й ДП на 4 грн/л, а з купівлею кави — на 5 грн/л. Автогаз дешевшає на 2 грн/л. Знижка діє за карткою лояльності MyAmic на всіх АЗК мережі, крім тимчасово окупованих територій і зон бойових дій.

BVS з 27 до 29 листопада знижує ціни на 5 грн/л, але лише на преміальне пальне: ДП PRO, А-95 PRO та А-98. У застосунку BVS+ мережа також пропонує ваучери зі знижками до 50% на товари магазину й фастфуд.

NEFTEK через свій застосунок пропонує знижку до 5 грн/л на пальне і 20% на супутні товари.

"Автотранс" розпочав акцію ще 26 листопада, і триватиме вона до 23:59 28 листопада. Взяти участь можуть фізичні особи — учасники програми лояльності мережі. Нові клієнти можуть зареєструватися безпосередньо під час акції. Розмір знижки залежить від того, як клієнт себе ідентифікує. За карткою лояльності або номером телефону бензин дешевшає на 6 грн/л, дизпальне — на 3 грн/л, автогаз — на 2 грн/л. У мобільному застосунку знижки більші: 8 грн/л на бензин, 4 грн/л на ДП і 3 грн/л на газ.

Пальне дешевшає в останній тиждень листопада

Як писало Dilo, ціни на пальне знижуються вже кілька тижнів. З 13 до 20 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 10,78 грн/л, до 72,98 грн/л, а дизпального — на 6,41 грн/л, до 85,12 грн/л. На АЗС за той самий тиждень А-95 подешевшав на 2,52 грн/л, до 85,29 грн/л, а дизпальне — на 3,43 грн/л, до 99,72 грн/л.

Ціни тягнули вниз зовнішні ринки. За тиждень нафта Brent подешевшала на 4%, а WTI — на 5%. Однією з причин стали ознаки слабшого попиту в США: запаси нафти та палива в країні зросли, бо попит на нафтопродукти скоротився, а імпорт нафти різко збільшився. Водночас дешевшав газойль, а гривня зміцнилася щодо долара та євро. Для ринку пального це важливо: імпортні контракти укладають у доларах, а акцизи на кордоні сплачують у євро.

Експерти тоді прогнозували, що бензин і дизпальне подешевшають ще на 4–5 грн/л, а знижки в "чорну п'ятницю" можуть сягнути 5 грн/л і більше. Щодо бензину прогноз справдився: мережі дають знижки від 4 до 8 грн/л. На дизпальне знижки скромніші — переважно 3–5 грн/л.

Автогаз ішов проти тренду. У гурті він дешевшав, а на АЗС з 13 до 20 листопада подорожчав на 49 коп./л, до 62,10 грн/л. Учасники ринку не очікували суттєвих знижок на газ до "чорної п'ятниці". Причинами вони називали зниження маржинальності та очікуване підвищення акцизу. Цей прогноз теж справдився: знижки на автогаз дають лише окремі мережі, і вони не перевищують 3 грн/л.