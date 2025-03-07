Чорний день для ДТЕК: пошкоджений вже третій енергетичний об'єкт компанії

Вранці 7 березня під час масованої ракетної атаки РК був пошкоджений енергетичний об'єкт компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Він став третім зруйнованим об'єктом компанії за день.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що попри небезпеку повторних обстрілів, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Нагадаємо, російські війська 7 березня здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області.

Також вранці 7 березня були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК у Полтавській області.

Атака по Україні 7 березня

РФ у п'ятницю зранку, 7 березня, вкотре завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України. Як повідомляють моніторингові канали, РФ застосувала балістичні, крилаті Х-101 та Калібр, авіаційні керовані ракети та БПЛА по критичній інфраструктурі.

Найбільше дісталося Полтавській, Сумській та Тернопільській областям. У Миргороді пролунало понад десять вибухів.

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, пошкоджені виробничі потужності компанії, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури "Нафтогазу".