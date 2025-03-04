Чотири фінансові установи втратили ліцензії: в чому причина

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді вікликання ліцензій до чотирьох небанківських фінансових установ.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про заходи впливу

Національний банк України відкликав ліцензії у чотирьох фінансових компаній:

ТОВ "Клай Кредит". ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси". ТОВ "Імпорт Карс Лізинг". ТОВ "В Лізинг".

Такі рішення були прийняті через порушення фінансовими установами вимог щодо достатності власного капіталу.

В пресслужбі зазначають, що 28 листопада 2024 року Національний банк вимагав від ТОВ "Клай Кредит" усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України до 10 січня 2025 року.

Для ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси", ТОВ "Імпорт Карс Лізинг" і ТОВ "В Лізинг" термін для виконання цих вимог був встановлений до 25 грудня 2024 року.

Рішення набирають чинності з моменту їх доведення до відома фінансових установ і можуть бути оскаржені протягом шести місяців з дня отримання в адміністративному суді відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Про заходи НБУ

Нагадаємо, Національний банк скасував ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Єзуч" з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власного звернення.

Додамо, НБУ дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.

Зауважимо, НБУ застосував санкції до ТОВ "Фінансова компанія "Фінуніверсал" та відкликав її ліцензію. Причиною стало визнання ділової репутації компанії небездоганною через зв’язки її власників із Росією.