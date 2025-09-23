CX = системність, людяність і дані, що приносять прибуток

Клієнтський досвід, інтегрований у стратегію, процеси та культуру компанії, стає потужним драйвером лояльності клієнтів, зростання капіталізації та прибутку.

26 вересня 2025 року в Києві відбудеться 19ʼ Customer Experience Conference – єдина в Україні міжгалузева подія, що доводить: CX – не тренд, а система, що працює на фінансовий результат.

У програмі:

Сервіс і системність. Як перетворити хаос ініціатив на узгоджену модель із чіткими ролями, процесами та метриками.

Маркетинг і бренд. Як CX підсилює довіру та репутацію навіть у кризу.

Практика CEO. CX як джерело ROI: від інтуїції до вимірюваної фінансової віддачі.

HR-вимір. Як клієнтський досвід допомагає зменшити вигорання та втримати команди.

Аналітика vs інтуїція. Вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.

AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі реальних потреб, а не припущень.

Серед спікерів – лідери CХ та бізнесу України:

Олена Цисар, партнерка 4Service Group

Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems

Микола Чумак, CEO IDNT

Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк

Олег Косс, засновник LANKA.CX

Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon

Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу ДІЛА

Марина Березюк, бізнес-психолог иня, експертка з сервісу та CRM

Владислав Жиліховський, Dnipro-M

Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech

Олег Кушіль, директор дирекції цифрової трансформації WOG

Марія Цвид, менеджерка продукту та аналітикиня-стратег Colobridge

Іван Філіппов, директор зі стратегії Banda

Володимир Бражник, маркетинг-директор Minimal.

Коли і де: 26 вересня 2025, Ramada Encore (Київ) + Online

500+ учасників, топ-спікери з провідних компаній України

Для кого подія: CEO, CMO, CXO, HRD, керівники сервісу, маркетингу, стратегії та контакт-центру, які шукають системні рішення й нову бізнес-модель у мінливих умовах.

Організатор: KA Group

Партнери: Ощадбанк, Kormotech, Linkos Group, Colobridge

Квитки та деталі: | +38 (063) 247 94 74