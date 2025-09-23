- Тип
CX = системність, людяність і дані, що приносять прибуток
Клієнтський досвід, інтегрований у стратегію, процеси та культуру компанії, стає потужним драйвером лояльності клієнтів, зростання капіталізації та прибутку.
26 вересня 2025 року в Києві відбудеться 19ʼ Customer Experience Conference – єдина в Україні міжгалузева подія, що доводить: CX – не тренд, а система, що працює на фінансовий результат.
У програмі:
- Сервіс і системність. Як перетворити хаос ініціатив на узгоджену модель із чіткими ролями, процесами та метриками.
- Маркетинг і бренд. Як CX підсилює довіру та репутацію навіть у кризу.
- Практика CEO. CX як джерело ROI: від інтуїції до вимірюваної фінансової віддачі.
- HR-вимір. Як клієнтський досвід допомагає зменшити вигорання та втримати команди.
- Аналітика vs інтуїція. Вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.
- AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі реальних потреб, а не припущень.
Серед спікерів – лідери CХ та бізнесу України:
- Олена Цисар, партнерка 4Service Group
- Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems
- Микола Чумак, CEO IDNT
- Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк
- Олег Косс, засновник LANKA.CX
- Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon
- Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу ДІЛА
- Марина Березюк, бізнес-психологиня, експертка з сервісу та CRM
- Владислав Жиліховський, Dnipro-M
- Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech
- Олег Кушіль, директор дирекції цифрової трансформації WOG
- Марія Цвид, менеджерка продукту та аналітикиня-стратег Colobridge
- Іван Філіппов, директор зі стратегії Banda
- Володимир Бражник, маркетинг-директор Minimal.
Коли і де: 26 вересня 2025, Ramada Encore (Київ) + Online
500+ учасників, топ-спікери з провідних компаній України
Для кого подія: CEO, CMO, CXO, HRD, керівники сервісу, маркетингу, стратегії та контакт-центру, які шукають системні рішення й нову бізнес-модель у мінливих умовах.
Організатор: KA Group
Партнери: Ощадбанк, Kormotech, Linkos Group, Colobridge
Квитки та деталі: | +38 (063) 247 94 74