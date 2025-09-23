Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

CX = системність, людяність і дані, що приносять прибуток

19’ Customer Experience Conference
19’ Customer Experience Conference

Клієнтський досвід, інтегрований у стратегію, процеси та культуру компанії, стає потужним драйвером лояльності клієнтів, зростання капіталізації та прибутку. 
 

26 вересня 2025 року в Києві відбудеться 19ʼ Customer Experience Conference – єдина в Україні міжгалузева подія, що доводить: CX – не тренд, а система, що працює на фінансовий результат. 

У програмі:

  • Сервіс і системність. Як перетворити хаос ініціатив на узгоджену модель із чіткими ролями, процесами та метриками.
  • Маркетинг і бренд. Як CX підсилює довіру та  репутацію навіть у кризу.
  • Практика CEO. CX як джерело ROI: від інтуїції до вимірюваної фінансової віддачі. 
  • HR-вимір. Як клієнтський досвід допомагає зменшити вигорання та втримати команди.
  • Аналітика vs інтуїція. Вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.
  • AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі реальних потреб, а не припущень.

Серед спікерів лідери CХ та бізнесу України:

  • Олена Цисар, партнерка 4Service Group
  • Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems
  • Микола Чумак, CEO IDNT
  • Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк
  • Олег Косс, засновник LANKA.CX
  • Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon
  • Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу ДІЛА
  • Марина Березюк, бізнес-психологиня, експертка з сервісу та CRM
  • Владислав Жиліховський, Dnipro-M
  • Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech
  • Олег Кушіль, директор дирекції цифрової трансформації WOG
  • Марія Цвид, менеджерка продукту та аналітикиня-стратег Colobridge
  • Іван Філіппов, директор зі стратегії Banda
  • Володимир Бражник, маркетинг-директор Minimal.

Коли і де: 26 вересня 2025, Ramada Encore (Київ) + Online

500+ учасників, топ-спікери з провідних компаній України

Для кого подія: CEO, CMO, CXO, HRD, керівники сервісу, маркетингу, стратегії та контакт-центру, які шукають системні рішення й нову бізнес-модель у мінливих умовах.

Організатор: KA Group

Партнери: Ощадбанк, Kormotech, Linkos Group, Colobridge

Квитки та деталі:  | +38 (063) 247 94 74