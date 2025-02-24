Цього тижня "Земельний банк" анонсував 27 аукціонів: коли відбудуться торги

ТОВ “Державний земельний банк” виставляє на торги земельні ділянки, які розташовані в 11 областях України. 24, 26 та 28 лютого у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться 27 аукціонів із суборенди земельних ділянок загальною площею 3114,70 гектарів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Коли відбудуться торги?

За даними "Земельного банку" будуть проведені у наступні дати:

24 лютого – 11 аукціонів у Житомирській, Одеській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях;

26 лютого – 10 аукціонів у Житомирській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях;

28 лютого – 6 аукціонів у Миколаївській та Житомирській областях.

Крім того зазначається, що цього тижня найбільший лот, який виставлений на торги, розташований на Миколаївщині. Його площа складає 1 186,23 га, а стартова вартість становить 4 702 229 грн. Найменша ділянка площею 2,05 га розташована на Вінниччині. Її стартова вартість - 10 191 грн.

Вато зазначити, що переможці торгів стануть законними користувачами земель на 14 років.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних с/г підприємств.

Цей новий інвестиційний продукт надає можливість кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі", що унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Раніше, 21 лютого на торгах, організованих ТОВ “Державний земельний банк” було представлено сім земельних ділянок у Житомирській та Миколаївській областях. Загальна площа лотів – 636,54 гектарів.