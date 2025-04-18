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Цьогоріч податкові надходження від резидентів "Дія.City" вже перевищили 8 млрд грн

Дія.City
Резиденти "Дія.City" сплатили понад 8 млрд грн податків. / Мінцифри

Понад 8 мільярдів гривень податків надійшло від резидентів “Дія.City” за І квартал 2025 року.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про "Дія.City"

"Дія. City "- це сучасна модель правового та податкового простору для IT-бізнесу, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року.

Ця ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій та створення нових робочих місць у сфері ІТ.

На сьогоднішній день у "Дія.City" вже зареєстровано майже 1 750 компаній. Серед них — гіганти світового ІТ-сервісу, такі як Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а також єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft та інші. Крім того, в "Дія.City" відомі бренди, як Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та багато інших.

  • У компаніях-резидентах "Дія.City" працює понад 105 тисяч фахівців, що становить більше однієї третьої частини всіх ІТ-спеціалістів в Україні.
  • Розподіл за типами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами, а 5% — як ФОПи.
  • Усі бренди, що увійшли до списку найбільш дохідних ІТ-компаній 2024 року, є частиною "Дія.City".

Нещодавно розширено діяльність "Дія.City", включивши інноваційні R&D-центри в різних галузях. Уже понад 10 нових компаній приєдналися, працюючи в таких сферах, як оборона, мікрочипи, агропромисловість, міжнародна фармацевтика, медицина та інших.

Нагадаємо, у 2024 році резиденти "Дія.City" сплатили до державного бюджету понад 18 мільярдів гривень податків.

Автор:
Ольга Опенько