Де була і з ким зустрічалась Юлія Свириденко за кордоном у грудні: що пообіцяли партнери (ФОТО)

У грудні 2024 року міністерка економіки України Юлія Свириденко здійснила декілька робочих візитів за кордон. З якими іноземними інвесторами вона зустрілась, і що вони пообіцяли зробити для України, пише Delo.ua.

Поїздка в США та зустріч з американським бізнесом

В ході робочого візиту в США очільниця Мінекономіки України провела кілька зустрічей. Зокрема, українська делегація обговорила з партнерами плани на наступний рік у декількох сферах.

Українська делегація в США. Фото: Facebook

У своєму дописі на Facebook Свириденко зазначила, що однією з ключових тем була енергетика.

"З в.о. помічника державного секретаря США з енергетичних ресурсів Лорою Лохман та заступником державного секретаря США Хосе Фернандезом обговорили, як можемо посилити наші зусилля з відбудови зруйнованої енергетичної інфраструктури, локалізувати виробництва американського енергетичного обладнання в Україні й співпрацювати у сфері критичних матеріалів", - йдеться в її повідомленні.

Крім того, під час 5th Energy Transition Forum 2024 Свириденко представила конкретні інвестиційні проєкти у сфері енергетики.

В ході візиту в США очільниця Мінекономіки також зустрічалася у Нью-Йорку з представниками бізнесу з інших секторів — логістика, медичний сектор, страхові та фінансові компанії. Вона повідомила, що з ними обговорили бар’єри, які стримують інвесторів перед виходом на український ринок. Також домовилися активніше взаємодіяти у межах Business Advisory Council, аби ці проблеми вирішувати.

Під час зустрічі з Deloitte обговорили, як можна допомогти українському бізнесу розробляти bankable проєкти та залучати інвестиції.

У розрізі торгівлі — порушили питання перегляду антидемпінгових мит на українську сталь.

"Нам важливо, щоб українські металурги отримали більший доступ до ринку США. З першим заступником міністра торгівлі США Доном Грейвсом та торговельним представником США Кетрін Тай порушили питання оновлення Угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та США, яка була ухвалена у 2008 році", - повідомила Свириденко.

Вона заявила, що Україна готова підписати Протокол до угоди на початку січня 2025 року. Це важливий крок для створення прозорого бізнес-середовища й залучення інвестицій в Україну, особливо в контексті повоєнної відбудови.

Також, за словами міністерки економіки, із першим заступником директора-розпорядника International Monetary Fund Гітою Гопінаті й віце-президенткою World Bank з Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані обговорили підтримку України у 2025 році. Таким чином, Україна може розраховувати на фінансування у наступному році.

З U.S. International Development Finance Corporation обговорили плани щодо страхування від воєнних ризиків, фінансування іпотечних програм та фінансові інструменти бізнесу, які пропонує DFC. Компанія системно підтримує приватний сектор в Україні, здійснили вже 24 транзакції, які здебільшого стосувалися захисту інвесторів від політичних ризиків.

Українська делегація мала також зустріч із USAID - US Agency for International Development. Насамперед говорили про пріоритети у фінансуванні на наступний рік — це підтримка бізнесу, допомога у втіленні реформ, зокрема, реформи митниці, а також програми для посилення ринку праці.

Візит у США. Фото: Facebook

Робочий візит до Лондона

Українська делегація здійснила також короткий, але дуже продуктивний візит до Великої Британії.

Так, під час поїздки було підписано важливу угоду з ЄБРР для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Поїздка у Велику Британію. Фото: Facebook

Крім того, "Укрнафта" підписала кредитну угоду на €80 млн на будівництво нової сучасної газової генерації. Позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі €9,5 млн від Нідерландів та €12,5 млн від США, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять "Укрнафта" збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Також була підписана угода про державні гарантії до цієї угоди спільно із першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінкою.

Крім того, українська делегація підписала меморандум про співпрацю із британською агенцією Made in Britain.

Поїздка у Велику Британію. Фото: Facebook

"Це партнерство посилить політику "Зроблено в Україні". Агенція має більше 10 років досвіду на ринку і обʼєднує тисячі британських компаній, які створюють товари із високою доданою вартістю. Нам важливо передовсім залучати подібний досвід для промоції товарів, які створені в Україні. З іншої сторони заручитися підтримкою для кращого доступу українських виробників на ринок Великої Британії й поглиблення співпраці між бізнесами з обох держав", - розповіла Свириденко.

Під час зустрічі з Тоні Блером обговорили плани на 2025 рік, зокрема, спільні проєкти із залучення інвестицій в Україну.

Поїздка у Японію

Також у грудні команда Мінекономіки здійснила важливу поїздку в Японію.

У спільному засіданні Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен" взяли участь понад 100 японських компаній та 20 представників українського бізнесу, що працюють у сферах машинобудування, виробництва промислового обладнання, сільського господарства, торгівлі та IT.

Українська делегація у Японії. Фото: Facebook

Свириденко повідомила, що разом з головою Комітету співробітництва з Україною Keidanren Фумія Кокубу підписали меморандум, який посилить співпрацю українських та японських бізнесів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетиці. Закликали японських колег підтримати Україну у постачанні енергетичного обладнання для розподіленої генерації та сонячних електростанцій для критичної інфраструктури. Також попросили сприяння у придбанні спеціальної техніки та обладнання для "Укргідроенерго" та "Укренерго", а також техніки для розчищення завалів і відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Підтримка JICA вже досягла $1,5 млрд і охоплює майже всі ключові сфери. Це справді неоціненний внесок у зміцнення стійкості України", - заявила очільниця Мінекономіки.

Українська делегація у Японії. Фото: Facebook

Також команда Мінекономіки взяла участь у масштабному бізнес-форумі, організованому JETRO у Токіо.

Під час нього було оголошено про те, що японська машинобудівна компанія та її українські партнери планують запустити виробництво пікапів в Україні за технологією великовузлового складання (SKD). Наступний крок — перехід до дрібновузлового складання (CKD).

Ще одна ключова тема усіх зустрічей — фінансова підтримка України, оскільки у ці дні завершуються обговорення в Парламенті бюджету Японії на 2025 рік.

"Сьогодні Японія — другий найбільший донор нашого бюджету, надавши лише у 2024 році понад 4,2 млрд доларів бюджетної підтримки. Ми безмежно за це вдячні і щиро сподіваємось на подальшу підтримку", - повідомила Свириденко.

Крім того, обговорювали на зустрічах і торгівлю та покращення доступу української продукції на японський ринок.

Зокрема стало відомо, що Японія створить координаційну раду для відновлення української інфраструктури. Країна має досвід ліквідації стихійних лих, технології та виробництва, необхідні для відбудови, і їхня експертиза допоможе Україні пришвидшити процес відновлення зруйнованих об’єктів із залученням українського та японського бізнесів.