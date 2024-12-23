Дефіцит і продаж з-під поли: експерт прокоментував можливі наслідки обмеження закупівель ліків дистриб'юторами

Можливе прийняття в цілому урядового законопроєкту №11493 з правкою про обмеження закупівель препаратів у виробників компаніями-дистриб'юторами може призвести до дефіциту ліків у аптеках. Про це заявив у ефірі національного телемарафону політичний аналітик центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

"Необачні кроки на фармацевтичному ринку можуть призвести до того, що буде зруйнована безперебійна стабільна робота аптек. Це реально проблема, що може виникнути дефіцит, наприклад, чи може повернутися спекуляція, тобто, коли почнуть торгувати, як казали колись в Радянському Союзі, з-під поли", - зазначив він.

Гладких наголосив, що не знає, яким буде остаточний варіант законопроєкту до другого читання, але застеріг, що наслідком пропонованих кроків може бути не зменшення цін на ліки і не збільшення їхньої доступності, а навпаки обмеження доступу і здорожчання.

"В питанні є кілька складових. По-перше, це політика виробників і фактори, які впливають на зростання собівартості і на бажання виробників заробляти більше. Далі - це політика дистриб'юторів. У даному контексті це два найбільших в Україні суб'єкти, які завозять левову частку всієї продукції іноземного виробництва", - вказав він.

За словами аналітика, вони за рахунок ефекту масштабу можуть заощаджувати на логістиці, на складах, отримувати оптові знижки, але якщо реалізувати запропонованих підхід, дозволивши закупівлю лише до 20% від обсягу виробництва одного препарату, то цей ефект масштабу вже зникне.

"Дистриб'ютори, безумовно, мають якусь свою власну націнку, але потім препарати продають в аптеках. Тобто виникають запитання, яка є націнка вже в аптек? Вся ця риторика про те, що в Україні медичні препарати дорожче, ніж в Європі, це неправда. Тобто це спекуляція, бо це залежить також від дуже багатьох чинників", - додав Гладких.

Він також задався питанням, навіщо взагалі це питання регулювати окремим законом, якщо на це є відповідні повноваження Антимонопольного комітету, який і так цією проблемою цілковито опікується.

Нагадаємо, що законопроєкт №11493 щодо особливостей держреєстрації ліків, які можуть закуповуватися уповноваженими особами, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради у серпні цього року. Документ був прийнятий у першому читанні 20 листопада.

Наразі ж в експертному середовищі обговорюється правка, яка покликана обмежити закупівлю одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обсягом у 20% від його виробництва.