Демократ Джим Гаймс, який у січні очолить Комітет із розвідки Палати представників, вимагає від Ілона Маска та адміністрації президента Дональда Трампа пояснити, хто ухвалив рішення про обмеження роботи "військового пакета" системи супутникового зв’язку Starlink в Україні, попередивши, що законодавці призупинять державне фінансування компанії SpaceX.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNN з посиланням на лист, надісланий Ілону Маску.

У листі до Маска Гаймс заявив, що без відповідей не підтримуватиме подальше фінансування розробок SpaceX для уряду США. Також він запросив бізнесмена на зустріч.

«Просто кажучи, наш комітет не може дозволити виділення коштів на розробку урядових систем, які уряд не буде повністю контролювати», – зауважив Гаймс.

Він закликає Маска пояснити зміни, які були внесені до служби Starshield у жовтні 2026 року, чому ці зміни були внесені та чи були ці зміни внесені SpaceX в односторонньому порядку, чи були встановлені урядовцем США.

Це попередження пролунало на тлі того, що дедалі більше демократів пообіцяли розслідувати обмеження української системи Starshield, на яку Україна покладається для своєї оборони.

Законодавці-демократи як у Палаті представників, так і в Сенаті заявили, що планують ретельно перевірити ширші відносини адміністрації Трампа з Росією, коли партія візьме під контроль Конгрес у січні.

Своєю чергою компанія SpaceX Ілона Маска залучила п'ятьох досвідчених лобістів зі зв'язками з Демократичною партією США на тлі підготовки конгресменів до розслідувань діяльності бізнесмена.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, писав Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.