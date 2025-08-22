Держава компенсує 15% вартості української техніки: список збільшився до 656 найменувань

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вже вчетверте у 2025 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою в межах програми "Зроблено в Україні".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За словами заступника міністра Андрія Телюпи, до списку додали ще 92 нові позиції, тож він тепер налічує 656 найменувань від 28 підприємств. Це означає більше можливостей для бізнесу, громад та нові замовлення для українських машинобудівників.

До переліку вперше увійшли чотири нові виробники: ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська область), ТОВ "Харків трактор інжиніринг" (Харківська область), ТОВ "Еліз" (Запоріжжя) та ТОВ "Київський завод ПТО". Серед нових найменувань обладнання – трансформатори різної потужності, автокрани стрілові, мостові крани та машина розмінування МР.5100.

Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків. Учасниками можуть стати підприємства та комунальні установи, які купують техніку з оновленого списку.

Щоб отримати компенсацію, покупцеві потрібно придбати обладнання через уповноважений банк, подати заяву з копіями платіжних документів та актом приймання-передачі, після чого на рахунок повертається 15% вартості придбаної техніки без ПДВ.

Програма діє з вересня 2024 року і поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Для виробників передбачено можливість подати заявку до Міністерства економіки з підтвердженням локалізації та фінансовою звітністю. У разі відповідності всім вимогам їхня продукція включається до офіційного переліку.

Зауважимо, на початку квітня Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Проте вже в червні Мінекономіки затвердило виплату майже 150 млн грн аграріям у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. У червні 412 виробників подали заявки на 888 одиниць техніки та обладнання на понад 719 млн грн.