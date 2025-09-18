Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Держава отримала понад 8,9 млрд грн від великої приватизації

Держава отримала понад 8,9 млрд грн від великої приватизації / Мінекономіки

У 2024 році відновлено проведення електронних аукціонів у системі "Прозорро.Продажі" для продажу об’єктів великої приватизації. За підсумками першого року онлайн-аукціонів держава залучила до бюджету 8,9 млрд грн, реалізувавши чотири об’єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Приватизація залишається серед пріоритетів Уряду. Мета — зменшити частку держави в економіці та знайти ефективних власників для активів, які готові інвестувати в розвиток підприємств, підвищити їхню продуктивність та створити нові робочі місця.

"Продаж обʼєктів дозволив залучити до державного бюджету 8,9 млрд гривень, а підприємства отримали шанс на нове життя. Мотивовані власники прагнуть відновити й наростити виробництво, підвищити його ефективність, розширити експорт і створити нові робочі місця", - зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Першим лотом великої приватизації став готель "Україна" у Києві, за який змагалося троє учасників. Стартова ціна 1 млрд грн зросла до понад 2,5 млрд грн після торгів.

За продаж Об’єднаної гірничо-хімічної компанії актив реалізували за понад 3,9 млрд грн.

Серед успішних лотів також були два санкційні активи:

  • Газобетонний завод "Аерок": три учасники підняли ціну майна майже вдвічі — до 1,9 млрд грн.
  • "Вінницяпобутхім": два учасники збільшили ціну до 608,1 млн грн. Кошти з продажу санкційного майна надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Станом на 18 вересня 2025 року в системі оголошено два аукціони великої приватизації із загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн.

Серед лотів — Одеський припортовий завод та санкційний актив Мотордеталь-Конотоп. Приймати участь можуть усі охочі, за винятком учасників, пов’язаних із країною-агресором.

Автор:
Тетяна Гойденко