Цього року з державного бюджету спрямували близько 2 млрд грн на підтримку встановлення розподіленої генерації в українських громадах. Кошти призначені для монтажу вже закуплених енергоустановок — проведення будівельних робіт, підключення мереж та закупівлі додаткового обладнання.

Як пише Dilo,про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час діалогу з громадами в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

За його словами, із наступного року підтримка громад розшириться в межах співпраці з Програмою розвитку ООН. В Україну вже доставили газотурбінне генерувальне обладнання загальною потужністю понад 500 МВт.

За домовленостями з керівником ПРООН Александером Де Кроо з наступного року запрацює новий інструмент — Ukrainian Energy Installation Facility. Він спростить процедури закупівлі повного циклу послуг: від проєктування об'єктів до їх подальшого сервісного обслуговування.

Шмигаль зазначив, спільно з регулятором НКРЕКП ухвалили рішення, які прискорюють приєднання та експлуатацію нових енергоустановок. Зокрема, на ринку запровадили додаткову послугу — "резерв заміщення".

Цей механізм передбачає виплату ринкової ціни за електроенергію та додаткову компенсацію собівартості в ті години, коли витрати на генерацію є вищими.

Раніше повідомлялося, що наявного обсягу розподіленої генерації на Київщині недостатньо для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Уряд доручив прискорити запуск нових потужностей на тлі різкого посилення російських атак на енергетичну та нафтогазову інфраструктуру.