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Держава виділить понад 6 млрд грн на підтримку аграріїв у 2024 році
Кабінет Міністрів України передбачив понад 6 млрд гривень на підтримку аграрної сфери у 2024 році.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 квітня.
За словами прем'єра, аграрний сектор залишається ключовим для економіки країни, забезпечуючи понад 50% від загального обсягу експорту.
Він наголосив, що минулого року український експорт зріс на 13%, а в березні 2024 року обсяги постачання товарів за кордон зросли ще на 4,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
Він додав, що в умовах глобальної торгівельної нестабільності уряд має намір посилювати підтримку виробників і експортерів. Зокрема, в межах програми "Зроблено в Україні" буде виділено 500 млн грн на компенсацію вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки.
Нагадаємо, Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.