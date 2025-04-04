Держава виділить понад 6 млрд грн на підтримку аграріїв у 2024 році

Кабінет Міністрів України передбачив понад 6 млрд гривень на підтримку аграрної сфери у 2024 році.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 квітня.

За словами прем'єра, аграрний сектор залишається ключовим для економіки країни, забезпечуючи понад 50% від загального обсягу експорту.

Він наголосив, що минулого року український експорт зріс на 13%, а в березні 2024 року обсяги постачання товарів за кордон зросли ще на 4,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Він додав, що в умовах глобальної торгівельної нестабільності уряд має намір посилювати підтримку виробників і експортерів. Зокрема, в межах програми "Зроблено в Україні" буде виділено 500 млн грн на компенсацію вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.