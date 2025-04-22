Державна підтримка АПК: 152 підприємства вже в програмі компенсації агротехніки

Рік тому уряд перезапустив програму компенсації 25% вартості української агротехніки. Станом на сьогодні до ініціативи долучилися 152 вітчизняні виробники, які пропонують понад 13 тисяч одиниць техніки та обладнання зі знижкою.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Розвиток українського агромашинобудування – це наша стратегічна мета в рамках політики "Зроблено в Україні". Програма компенсації 25% вартості агротехніки створює стабільний попит на продукцію українських підприємств і стимулює інвестиції у виробництво", – зазначила перша віцепрем’єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основне про програму

За рік дії програми компенсації 25% вартості української агротехніки до неї приєдналися 131 машинобудівне підприємство, а перелік доступної техніки зріс більш ніж на 12,7 тис. найменувань.

Найактивніше розширення відбулося у 2024 році — тоді одразу 117 компаній долучилися до програми, запропонувавши понад 11 тисяч одиниць техніки. У 2025 році ініціатива продовжує набирати обертів: до списку додалися ще 14 виробників і понад 1 500 нових позицій, зазначає пресслужба.

Протягом року агровиробники придбали 6 180 одиниць техніки, що принесло українським підприємствам понад 4 млрд грн виторгу (без ПДВ). Зі свого боку держава виплатила 989 млн грн компенсацій.

Збільшення попиту дало змогу вітчизняним заводам створити понад 1 000 нових робочих місць. Крім того, програма позитивно вплинула на зовнішньоторговельний баланс, зменшивши імпорт агротехніки на 10%. Уряд уже передбачив продовження фінансування до кінця поточного року.

Як скористатися програмою

Програма часткової компенсації вартості української агротехніки є одним з ключових інструментів політики "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток національного виробництва, створення робочих місць і підвищення частки переробної промисловості у ВВП.

Агровиробник має обрати техніку з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її у виробника або офіційного дилера і подати заявку через уповноважений банк.

Для підприємств, які хочуть включити свою продукцію до програми, діє постійна процедура подання заявок.

Нагадаємо, уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: відтепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.