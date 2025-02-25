Державний грант допоміг підприємству зі Львівщини збільшити обсяги виробництва

З 15 лютого 2025 року стартувала перша хвиля прийому заявок на отримання грантів для підприємств переробної промисловості. Українські підприємства цієї галузі можуть отримати до 8 млн грн на умовах співфінансування від держави. Завдяки цьому проекту, підприємство “Репласт” зі Львівщини змогло збільшити обсяги свого виробництва.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про підприємство

Підприємство "Репласт" зі Львівщини спеціалізується на виробництві пластикових виробів для різних галузей — від товарів загального вжитку до будівельної індустрії. У 2022 році компанія подала заявку на грант для переробних підприємств від Мінекономіки.

Спочатку заявку відхилили через технічну помилку в документах, але з другої спроби підприємство отримало 8 млн грн на закупівлю нових пресформ для виготовлення будівельних виробів. Це дозволило оновити обладнання, оперативно адаптуватися до змін на ринку та покращити конкурентоспроможність на фоні іноземних виробників.

Однією з умов отримання гранту є створення від 5 до 25 нових робочих місць залежно від рівня зарплати, і "Репласт" успішно виконав цю вимогу. Раніше в компанії працювало 6 співробітників, а зараз їх — 33.

Про гранти для переробних підприємств

Програма "Гранти для переробних підприємств" дозволяє отримати фінансування підприємцям, за умови, що вони не працюють на тимчасово окупованих територіях або в рф. Грант можна використовувати для придбання, доставки, монтажу та запуску виробничого обладнання.

Максимальна сума гранту складає 8 млн грн. Грант надається на умовах співфінансування:

50% на 50%;

або для прифронтових та деокупованих територій — 80% на 20% з боку держави та заявника відповідно.

Для отримання гранту необхідно створити від 5 до 25 робочих місць, залежно від рівня заробітної плати. Окрім того, заявник зобов'язаний впродовж 3 років сплатити податки, сума яких не повинна бути меншою за отриману грантову суму.

Програма є частиною державної політики розвитку українських виробників під брендом "Зроблено в Україні".

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.