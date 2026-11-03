Держбюджет недоотримав майже 74 млрд грн за десять місяців: на що бракує коштів

За десять місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету України без урахування міжнародних грантів надійшло 2 трильйони гривень. Відставання доходів від запланованих показників склало 73,7 мільярда гривень.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Більшу частину цього недобору — 56,2 мільярда гривень — зафіксували в серпні, вересні та жовтні. Головними причинами падіння доходів стали постійні російські обстріли підприємств та блокування морських портів.

Звідки надходили гроші та де виник провал

Найбільше коштів до скарбниці принесли такі податки та платежі:

імпортний ПДВ — 548,7 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб разом із військовим збором за перше півріччя — 287 млрд грн (із липня військовий збір перевели до спецфонду на зарплати військовим ЗСУ);

внутрішній ПДВ на українські товари — 280,2 млрд грн (за вирахуванням відшкодувань);

податок на прибуток підприємств — 278,4 млрд грн;

акцизи — 152,8 млрд грн з імпорту та 100,8 млрд грн із внутрішніх товарів;

кошти Національного банку України — 146,1 млрд грн.

Частина надходжень перевищила очікування. Зокрема податок на прибуток приніс на 32,9 мільярда гривень більше від плану, податок на доходи фізосіб додав зверху 5,9 мільярда гривень, імпортний акциз — 4,7 мільярда гривень, а рентна плата — 1,9 мільярда гривень.

Водночас за іншими ключовими зборами виникло значне відставання. Надходження від імпортного ПДВ недотягнули до плану на 47,5 мільярда гривень, від внутрішнього ПДВ — на 44,7 мільярда гривень, а від внутрішнього акцизу — на 29,8 мільярда гривень. Загальний недобір за найбільшими податками склав 132 мільярди гривень, що лише частково вдалося перекрити іншими статтями.

Видатки та потреба в міжнародній допомозі

Щоб профінансувати витрати загального фонду з початку року, держава вже залучила понад 25 мільярдів доларів міжнародної допомоги, а також отримала 387,9 мільярда гривень від продажу внутрішніх військових облігацій (ОВДП).

Найбільше коштів витратили на такі напрями:

оборона країни — 2,2 трлн грн (понад 60% усіх видатків);

виплати за державним боргом — 487,4 млрд грн на погашення та 305,8 млрд грн на його обслуговування;

соціальний захист і підтримка ветеранів — 380,5 млрд грн;

медицина — 161 млрд грн;

зарплати вчителів — 130,4 млрд грн.

Покрити всі заплановані військові та соціальні видатки до кінця року виключно власними силами неможливо. Без зовнішніх коштів є загроза недофінансування видатків, тому Україна очікує на виплату чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, для якого вже виконано всі умови, а також на надходження траншу за програмою Ukraine Facility на 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російські удари по бізнесу бюджет недоотримав 32 млрд грн і ситуація погіршується. Бюджет за серпень та вересень недоотримав 32 мільярди гривень податкових надходжень через ворожі атаки по українських підприємствах.