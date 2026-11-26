Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні пакета обладнання й послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16 на суму 621,9 млн доларів.

Як пише Dilo, про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

Орієнтовна вартість угоди – $621,9 млн

Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Україні обладнання та послуг для обслуговування винищувачів F-16 на $621,9 млн.

Як повідомили в Держдепі США, пакет передбачає постачання піротехнічних пристроїв для літаків, лабораторного обладнання та транспортного забезпечення.

У Держдепартаменті зазначили, що реалізація потенційного продажу посилить спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, а також сприятиме виконанню завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки. Зокрема, йдеться про зміцнення можливостей української протиповітряної оборони.

Підрядників для виконання контракту обиратимуть на конкурсній основі відповідно до федерального законодавства США про закупівлі.

Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Кошти США для цієї угоди не залучатимуть.

Наприкінці жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 комплексів Patriot та обладнання на 2,1 мільярда доларів.

Там окремо наголосили, що Київ оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.