Держінститут "Укррибпроєкт" придбали на аукціоні за 61 млн грн: що відомо про переможця

Онлайн-аукціон з приватизації державного інституту “Укррибпроєкт”, що проходив у системі “Prozorro.Продажі”, завершився із фінальною ціною понад 61 млн грн. Стартова вартість об’єкта становила 7,5 млн грн, тож у результаті торгів вона зросла більш ніж у вісім разів до 61 млн грн. Переможцем стала компанія “СФ Юкрейн Пропертіз”.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду держмайна.

"Укррибпроект" продали

Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Укррибпроєкт", що розташоване у Києві.

Торги відбулися в електронній системі "Prozorro.Продажі" та зібрали 11 учасників. Завдяки високій конкуренції стартова ціна лота у 7,53 млн грн зросла у понад вісім разів і сягнула 61,1 млн грн.

Додатково переможець має сплатити ще 12,22 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект для держави перевищить 73 млн грн.

Найвищу ставку на аукціоні зробила компанія "СФ Юкрейн Пропертіз". Після завершення розрахунків із урахуванням ПДВ у власність покупця перейде підприємство, розташоване в Шевченківському районі Києва. Об’єкт включає дев’ять одиниць нерухомого майна загальною площею понад 3 тис. м², дев’ять одиниць обладнання та інвентарю, а також 11 транспортних засобів.

Серед умов приватизації – погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом упродовж шести місяців і збереження колективу без звільнень

Що відомо про переможця?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "СФ Юкрейн пропертіз" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 млн грн.

Види діяльності підприємства охоплюють кілька напрямів. Основним є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Окрім цього, компанія займається виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, включно з тортами та тістечками нетривалого зберігання. Також у сферу діяльності входять послуги з оренди різноманітного устаткування, техніки та товарів, а ще – операції з купівлі та продажу власної нерухомості.

Бенефіціарний власник - Супруненко Олександр.

Додамо, за перший квартал ФДМУ провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малоїприватизаціїна загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.