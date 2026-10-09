Держмайно для дата-центрів і телеком-інфраструктури дозволили орендувати без торгів

Уряд спростив оренду майна компаній із державною часткою понад 50% для дата-центрів і операторів зв’язку.

Як пише Dilo, по це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд спростив доступ до майна компаній із державною часткою понад 50% для дата-центрів та операторів зв’язку. Відтепер вони зможуть орендувати такі об’єкти без проведення електронного аукціону для розміщення цифрової та телекомунікаційної інфраструктури.

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Це дасть змогу підприємствам швидше отримувати необхідні об’єкти для розгортання або переміщення інфраструктури.

Рішення покликане прискорити релокацію та запуск ІТ-інфраструктури в умовах російських атак. Спрощений доступ до майна державних компаній має допомогти дата-центрам і операторам зв’язку оперативніше організовувати роботу та розміщувати необхідне обладнання.

Атака на дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust. Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.