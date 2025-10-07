Держпідприємство "Ліси України" збільшило дохід до 21,7 млрд грн і наростило податкові відрахування на 70%

Державне підприємство "Ліси України" за підсумками дев’яти місяців 2025 року продемонструвало найвищі економічні результати від часу свого створення. Дохід від реалізації продукції зріс до 21,7 млрд грн, що на 4,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Сплата податків збільшилася майже на 70% — до 10,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Дохід, рентабільність, податки

Дохід ДП "Ліси України" від реалізації продукції за січень–вересень 2025 року виріс із 17,3 млрд грн у 2024 році до 21,7 млрд грн. Половина отриманих коштів була спрямована до бюджетів усіх рівнів, при цьому сплата податків підприємством збільшилася майже на 70%, досягнувши 10,7 млрд грн.

Завдяки росту доходів, економії на закупівлях та оптимізації витрат рентабельність підприємства значно зросла — із 14,8% у минулому році до 28,6% у 2025 році. При цьому загальні витрати на оплату праці практично залишилися на колишньому рівні: середня зарплата лісівників зросла з 22,2 тис. грн у 2023 році до 28,8 тис. грн у 2025 році, а фонд оплати праці зріс лише на 1,5% завдяки поетапному підвищенню окладів виробничого персоналу та скороченню адміністративного апарату.

Заготівля

У вересні обсяг заготівлі лісоматеріалів досяг найвищого рівня за останні п’ять місяців, склавши 1,07–1,1 млн м³ на місяць. Ситуація на ринку залишається стабільною: покупці своєчасно розраховуються за продукцію та отримують її у визначені терміни.

Виконання аукціонних договорів на поставку деревини перевищує 90%, а з урахуванням відмов покупців досягає 97%. Найбільше відмов спостерігається у прифронтових, східних та північних регіонах через зростання ризиків заготівлі та доставки продукції. По форвардних піврічних контрактах виконання практично стовідсоткове.

Слід зазначити, що "відмова" зазвичай означає невибір лише певного відсотка обсягу за договором. Контракти, за якими не було поставок взагалі, становлять менше одного відсотка від квартального обсягу реалізації.

На кінець кварталу залишки продукції на складах підприємства становлять 550 тис. м³ — найменше значення з початку року.

Дрова для населення

Заготівля дров для населення та соціальної сфери у вересні відповідає показникам минулого року та становить понад 300 тис. м³. Попит на дров’яну деревину зростає, проте ажіотажу не спостерігається. До кінця року підприємство планує заготовити ще понад 900 тис. м³, сформувавши стратегічний запас на зимовий період.

Хоча біржові ціни на дров’яну деревину за рік суттєво зросли, ДП "Ліси України" утримує соціальні ціни для населення та соціальної сфери на стабільному рівні. Середня вартість дров по Україні залишається на рівні минулого року і складає приблизно 1–1,1 тис. грн за кубометр.

Раніше повідомлялося, що "Ліси України" продовжують забезпечувати населення та соціальні заклади твердим паливом, стверджуючи, що ціни на дрова залишаються стабільними на рівні попереднього періоду.