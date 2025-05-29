Держпрограма з розмінування: аграріям повернули понад 2 тисячі гектарів землі

З початку реалізації державної програми компенсації за розмінування аграрних земель в Україні до сільськогосподарського обігу повернуто понад 2 тисячі гектарів угідь.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Розмінування сільгоспугідь

Лише у травні оператори протимінної діяльності завершили роботи на шести ділянках загальною площею понад 626 гектарів у Миколаївській, Харківській та Київській областях.

Загальна сума компенсацій склала майже 35 млн грн.

У межах державної програми компенсації за розмінування аграрних земель в Україні очищено 2025 гектарів угідь. Серед ключових напрямів — ділянки в Шевченківській громаді на Харківщині, де сапери вилучили десятки вибухонебезпечних предметів, зокрема авіаційні ракети, артснаряди та касетні боєприпаси. Нині ці території готові до сільськогосподарського використання.

Загалом із початку дії програми укладено та виконано 19 договорів. Найбільші обсяги очищених земель зафіксовано в Київській області — 1224 га, на Миколаївщині — 501 га, у Харківській області — 279 га, на Херсонщині — 21 га. За виконані роботи операторам було виплачено понад 107 млн грн. Фермери продовжують подавати нові заявки, що свідчить про ефективність і довіру до механізму підтримки.

Розмінування України

Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель для сільгоспвиробників, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року. Землю розміновуватиме той сертифікований оператор протимінної діяльності, який відповідає визначеним умовам і запропонував найнижчу ціну на аукціоні в системі Prozorro.

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Всього з початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, що суттєво вплинуло на аграрний сектор країни.