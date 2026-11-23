Дитяча збірна України з карате, яка виступає за фінансової підтримки спонсора Української федерації карате Василя Костюка, здобула 10 медалей на міжнародному турнірі Hungarian Open Grand Prix 2026, що відбувся 14-15 листопада в Будапешті (Угорщина).

Про це повідомляє пресслужба Української федерації карате.

Юні українські спортсмени вибороли сім золотих, дві срібні та одну бронзову нагороди. Загалом Україна посіла друге місце в медальному заліку турніру, поступившись лише Словаччині. Українські каратисти здобули 65 медалей – 19 золотих, 16 срібних та 30 бронзових. У змаганнях взяли участь юні атлети у віці 6-20 років з понад 30 країн світу.

Дитяча збірна України з карате – унікальний проєкт Української федерації карате, який реалізується завдяки підтримці бізнесмена Василя Костюка. Він забезпечує фінансування команди, зокрема придбання екіпірування та оплату поїздок юних спортсменів на міжнародні змагання.

Наступним міжнародним стартом для членів дитячої збірної стане етап Karate 1 Youth League, який відбудеться 10-13 грудня у Венеції.

Зауважимо, Василь Костюк – український бізнесмен, адвокат, ресторатор і меценат, який понад три роки підтримує розвиток карате в Україні. Окрім дитячої збірної, він фінансово долучається до інших проєктів, спрямованих на підготовку українських каратистів, їхню участь у міжнародних змаганнях та підтримку спортивних досягнень.

Нагадаємо, раніше Василь Костюк відзначив найкращих каратистів на чемпіонаті України з карате серед кадетів, юніорів, молоді до 21 року та дорослих, який відбувся 6-8 листопада у Львові.