Девелопер РІЕЛ запускає одразу шість житлових проєктів в Києві та Львові

Загальна площа проєктів складе понад п’ятсот тисяч квадратних метрів.

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Український девелопер РІЕЛ оголосив про старт продажів одразу шести нових житлових проєктів у двох великих містах України – Києві (2 проєкти) та Львові (4 проєкти).

За словами СЕО компанії Ростислава Мельника, частина нових проєктів реалізується у межах нового формату всередині комфорт-класу – Riel Family Style.

"Сьогодні покупцю потрібне безпечне, зручне і добре організоване середовище із якісною інфраструктурою поруч. Водночас мова йде не лише про покращення фізичного рівня життя людей, а й збалансування їх психологічного стану. Дуже важливо, щоб життєвий простір сприяв створенню ком’юніті. Саме тому ми розробили новий формат усередині комфорт-класу та реалізували його у концепції Riel Family Style. Ми подбали про те, щоб максимальна кількість аспектів сімейного життя була врахована у вашому житловому просторі", — пояснив Ростислав Мельник.

У рамках концепції Riel Family Style стартували продажі нових житлових комплексів: у Києві – Brother і Sister на Лівому березі, у Львові – Father, який теж належить до формату. А також Big Ben, Hyde Park та Harry, що мають класичну диференціацію всередині портфелю.

Обидва столичних проєкти – ЖК Brother та ЖК Sister – зводяться на Лівому березі Києва, у динамічному районі з активною новою забудовою, неподалік великих транспортних артерій, водойм і зручного виїзду до центру. Як зазначається на сторінці житлових просторів, кожен із них має свій характер. Однак важливим елементом архітектурного рішення для обох стала концепція Playground – простору, де кожен знаходить місце для гри, спілкування та самовираження.

Візуалізація ЖК Sister, м. Київ

"У проєкті Brother ця ідея втілилася через продуману пішохідну променаду, що проходить крізь увесь квартал. А у Sister внутрішні двори поділяються на закриті зони, кожна з яких має свою тематику – з майданчиками для найменших, дворик для спорту, дворик-сад, а також відкриті зони для прогулянок і соціальних взаємодій – парк активностей зі стадіоном, релакс зона з місцем для йоги та дитячим парком. Саме такий мікс приватності та відкритості повинен забезпечити збалансоване середовище для комфортного життя", – повідомляється на сайті проєкту.

Візуалізація ЖК Brother, м. Київ

На ринок Львова виводиться чотири концептуальні проєкти. Сучасний Big Ben – став проєктом про інтерпретацію традиційного для Львова житла галерейного типу крізь призму естетики Англії. Тут заплановано зелені зони з фонтанчиками, дитячі майданчики та корт для падл тенісу – "все для того, щоб сусіди ставали друзями вже з другого дня знайомства", зазначається на сторінці ЖК.

Візуалізація ЖК Big Ben, м. Львів

А в основу концепції нового клубного будинку Hyde Park, покладено Формат Wellness, який зводиться поруч із парком Шевченківський гай та матиме перший у Львові 25-метровий басейн. Поруч із центром міста з’явиться ще один проєкт – Harry. Це житловий комплекс бізнес-класу з власним англійським садом із місцями для активного та спокійного відпочинку та клубну зону для дозвілля мешканців. Ще один майбутній простір – Father. Він буде розташований у затишному районі неподалік від центру й поєднуватиме приватність і доступність міської інфраструктури.

"Загальна площа проєктів складе понад п’ятсот тисяч квадратних метрів. А саме – 285 тис. кв.м у Києві та ще 282 тис. кв.м у Львові. РІЕЛ – не зупиняється та продовжує вдосконалювати підходи до створення якісного міського простору", – заявив СЕО компанії Ростислав Мельник.

Для розробки концепцій проєктів та маркетингової стратегії залучили креативних партнерів – агенцію Volta Buro, яка є частиною Fedoriv Group та спеціалізується на девелопменті.

"Перед стартом продажів ми провели серію закритих презентацій для агенцій нерухомості та ріелторів — поділилися деталями проєктів, почули перші відгуки й заручилися підтримкою партнерів. Сьогодні нові комплекси вже на ринку — з чіткою комунікацією та готовністю відповідати на запит людей", – підсумував він.

Нагадаємо, станом на сьогодні, девелопер РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові. У 2024 році компанія здала в експлуатацію 1989 квартир (1454 у Львові, 535 у Києві), а в першому кварталі 2025 року — ще понад тисячу помешкань.

Загалом за 22 роки роботи девелопер РІЕЛ реалізував понад 100 житлових і комерційних об'єктів загальною площею понад мільйон квадратних метрів у Києві та Львові.

Дізнатися більше про кожен із проєктів, переглянути планування та умови придбання можна на офіційному сайті девелопера riel.ua.