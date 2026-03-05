Директора цеолітового заводу на Закарпатті підозрюють у "чорному" видобутку на понад 11 млн грн

Директор цеолітового заводу на Закарпатті підозрюється в незаконному видобутку корисних копалин на понад 11 млн грн. 56-річному керівникові повідомлено про підозру.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Слідству стало відомо, що у 2022–2025 роках управлінець організував "чорне" видобування цеоліту поза межами спеціального дозволу на користування надрами. Підозрюваний встиг видобути майже 9 тисяч тонн корисних копалин, що завдало збитків державі на понад 11 млн гривень.

Що відомо про Закарпатський цеолітовий завод

Закарпатський цеолітовий завод було створено у 1967 року, і до 2007 року він був державною власністю. Постачає продукцію до країн Євросоюзу, раніше – до РФ.

Цеоліт – природний мінерал, який використовують як екологічно чистий сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води.

Директор підприємства займався незаконним видобутком на понад 3 гектарах родовища. Підозрюваний залучав сторонніх підрядників, які виконували буровибухові роботи на кар’єрі.

Директору заводу інкриміновано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Суд обрав щодо нього запобіжний захід.

Нагадаємо, невдовзі на Долинському родовищі, що на Івано-Франківщині, відновлять видобуток солі після десятиліть занепаду.