Директорці одеського аеропорту повідомили про підозру у завданні мільйонних збитків

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили в.о. генерального директора КП “Міжнародний аеропорт Одеса” Ользі Макогонюк про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків).

Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

У результаті у грудні 2020 року комунальне підприємство втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.

Через такі дії територіальній громаді Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн.

У повідомленні не вказане прізвище підозрюваної, однак, як свідчать дані "Опендатабот" за 2025 рік, виконувачкою обов'язків гендиректора підприємства є Ольга Макогонюк.

Заволодіння аеропортом "Одеса"

2023 року НАБУ заявляло про розкриття схеми наживи на одеському аеропорту на 2,6 млрд гривень, звинувачуючи до причетності колишнього мера Олексія Костусєва.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році "два відомі одеські бізнесмени". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

Про підозру було повідомлено колишньому міському голову Одеси Олексію Костусєву, колишньому виконуючому обов'язки заступника мера Миколі Ільченку, директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову та двом бізнесменам, яких слідство вважає співорганізаторами схеми, – Олександру Грановському й Борису Кауфману.

У червні 2025 року ВАКС у цій справі затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації — найбільшу про визнання винуватості в історії України. Вони взяли на себе зобов’язання відшкодувати державі понад 1 млрд грн.