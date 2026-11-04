Disney звільняє тисячі працівників: чому медіагігант урізає витрати

Розважальна корпорація Walt Disney Co. готується до чергового масштабного скорочення тисяч робочих місць. Керівництво компанії поставило перед окремими менеджерами завдання досягти щорічної економії коштів у розмірі 20%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Скорочення бюджету відбуватиметься як за рахунок звільнення персоналу, так і шляхом загального урізання поточних витрат.

Оптимізація найбільше торкнеться тематичних парків, телеканалів та кіностудії. Водночас генеральний директор Джош Д'Амаро планує спрямувати частину заощаджених ресурсів у технології, створення кіно- та телеконтенту, а також у розвиток круїзних лайнерів і парків розваг.

Попри хвилю скорочень, компанія очікує на двозначне зростання прибутку на акцію у поточному фінансовому році.

Скорочення у Disney є частиною ширшого тренду в індустрії розваг. Подібні кроки вже зробили Netflix, Sony Pictures та Warner Bros.

Причиною стало падіння доходів від традиційного телебачення, сповільнення зростання передплатників стрімінгу та висока конкуренція з боку сервісів Amazon, Apple і соціальних мереж.

Нагадаємо, YouTube обігнав Disney, Paramount і Warner Bros за доходом від реклами у 2025 році. Торік платформа YouTube заробила на рекламі $40,4 млрд, що перевищило сукупні рекламні доходи найбільших традиційних медіахолдингів світу.