Дистанційне обстеження пошкодженого житла поширили на прифронтові зони: які регіони у списку

Кабмін ухвалив постанову, яка розширює механізм дистанційного обстеження пошкодженого житла. Тепер цей механізм діятиме не лише на територіях активних бойових дій, а й у зонах можливих бойових дій.

Прийняте рішення спростить отримання компенсацій для тисяч людей, чиї будинки були зруйновані, але комісії не могли провести огляд через безпекові ризики. Наразі це стосується 175 громад у таких областях, як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Міністр Олексій Кулеба зазначив, що цей крок дозволить ще більшій кількості людей отримати житлові сертифікати на нові оселі.

Комісії, що працюють при місцевих органах самоврядування, зможуть використовувати різноманітні інструменти для дистанційного обстеження:

супутникові знімки;

матеріали , отримані за допомогою зйомки з БпЛА;

БпЛА; фото та відео від власників житла.

На основі цих даних складається акт дистанційного обстеження, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Саме цей документ є підставою для отримання компенсації у вигляді житлового сертифіката.

Рішення уряду стало відповіддю на запити прифронтових громад і є ще одним кроком держави назустріч постраждалим від війни українцям.

Довідково

За даними Мінрозвитку, до територій можливих бойових дій відносять території, що межують із територіями активних бойових дій або тимчасово окупованими РФ, а також ті, що мають спільний кордон із країною-агресоркою.

