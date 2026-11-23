Ціни на дизельне пальне в Україні за тиждень знизилися більш ніж на 9 грн/л на півдні та наблизилися до липневого рівня. Через надлишок пропозиції та слабкий попит частина трейдерів продає пальне нижче собівартості.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Чому дешевшає дизель

За даними аналітиків, з 9 до 15 листопада імпорт дизпального в Україну становив 163 тис. тонн. Це на 14% більше, ніж попереднього тижня. Середньодобові постачання в листопаді зросли на 12% порівняно з жовтнем — до 21 тис. тонн.

Водночас попит знизився через дощі, які обмежили закупівлі аграріїв, і скорочення продажів на АЗС. Додатковий обсяг пального надійшов через покращення умов судноплавства Дунаєм.

У результаті трейдери почали знижувати ціни. 20 листопада на півдні пропонували дизель приблизно за 77 грн/л. За оцінками учасників ринку, це на 3–5 грн/л нижче собівартості. "Ми вийшли з 78,70-79 грн/л. Але, як з'ясувалося, цей рівень уже був не прохідним", — розповів один зі співрозмовників.

За розрахунками групи консалтингової компанії "А-95", собівартість пального на цьому напрямку становила 81,5–82 грн/л.

Що відбувається на заході

Зниження цін поширилося і на захід України. У другій половині 20 листопада пропозиції опустилися з 80,50–81,50 до приблизно 79 грн/л.

Водночас імпортерам доводиться враховувати високі витрати на доставку. Фрахт танкерів із Греції становить $150–160 за тонну, а подекуди сягає $180. Перевезення баржами коштує $90–95 за тонну проти приблизно $70 на початку місяця.

На ринок надходить арктичний дизель

Постачальники також почали збільшувати пропозицію зимового й арктичного дизелю. За перші 15 днів листопада в Україну завезли 24 тис. тонн арктичного пального. Для порівняння, за весь жовтень імпорт становив 28 тис. тонн.

Таке пальне розраховане на роботу за нижчих температур. Зокрема, на ринку пропонували арктичний дизель із температурою застигання до -37 °C.

Як зазначають аналітики, наразі надлишок пропозиції та слабкий попит тиснуть на гуртові ціни. Однак подальше здешевшання не гарантоване: на вартість пального впливають витрати на логістику, безпекові ризики в Чорному морі та ситуація на зовнішніх ринках.

Раніше повідомлялося, що слабший попит на нафту в США і підготовка мереж до “Чорної п'ятниці” тягнуть ціни на пальне в Україні вниз. Попри нову напругу на Близькому Сході, бензин і дизель за тиждень подешевшали і в гурті, і на АЗС.