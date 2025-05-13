Для 2710 вагонів, які належали компаніям з РФ та Білорусі, шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурсний відбір управителів для 3 тепловозів та 2710 вагонів.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна.

Ці залізничні вагони належали компаніям з РФ та Білорусі.

Вагони внаслідок тривалого простою потребують технічного (деповського) огляду та ремонту, але це дозволить розблокувати їхній економічний потенціал і забезпечить надходження до бюджету.

В АРМА нагадують, що раніше завдяки управлінню 434 арештованими вагонами, які перебувають під контролем компанії ТОВ «ФПК «Ресурс Груп», до державного бюджету вже надійшло 1 669 354,84 грн.

Водночас триває незалежна оцінка ще 17 799 арештованих вагонів, що дозволить найближчим часом розпочати пошук управителів і для цієї партії активів.

Нагадаємо, раніше АРМА виставило на аукціон дві несамохідні вантажні баржі у системі Prozorro.