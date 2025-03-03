Для бізнесу діятимуть графіки відключення світла: деталі

4 березня "Укренерго" буде застосовувати обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

Який графік та причина обмежень

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, завтра, 4 березня, будуть введені обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Час введення обмежень:

з 06:00 до 09:00;

з 15:00 до 22:00.

Відключення побутових споживачів не прогнозується.

Зазначається, що енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, а час і масштаби обмежень можуть змінюватися. Споживачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Водночас в "Укренерго" закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, що в лютому через масовані удари РФ по енергоструктурі України, "Укренерго" знов було змушене запроваджувати відключення світла.