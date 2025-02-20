Для бізнеса діятимуть графіки відключення світла: що відомо

Завтра, 21 лютого, для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

Який графік та причина обмежень

Час застосування обмежень:

06:00 – 20:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень стало пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Зазначається, що енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, а час і масштаби обмежень можуть змінюватися. Споживачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Водночас в "Укренерго" закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, вночі 19 лютого російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Станом на ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч клієнтів, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо.