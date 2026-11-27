Більше можливостей для творчості, більше швидкості в роботі, більше свободи в повсякденних справах – саме цього Apple прагне досягти з кожним новим поколінням MacBook. Цієї осені компанія представила нову модель MacBook Pro з революційним дисплеєм PROLED XDR, який допомагає втілювати найсміливіші ідеї чим би ви не займалися. Розглянемо докладніше особливості цієї моделі, а також познайомимося з новими MacBook Pro з чипом M6 та новим iPad mini – ще двома пристроями, які цьогоріч поповнили лінійку Apple.

MacBook Pro з дисплеєм PROLED XDR: новий рівень роботи із зображенням

Найкращий у світі професійний ноутбук тепер має PROLED XDR дисплей, який уперше поєднав у ноутбуках Apple тандемну OLED-технологію та інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування. Цей дисплей забезпечує реалістичні кольори, неперевершену яскравість і контрастність, що особливо стане в пригоді творцям контенту, фотографам та дизайнерам, яким потрібна справді досконала картинка.

Сенсорний екран відкриває нові способи взаємодії з контентом: ви можете масштабувати зображення, переміщувати елементи, малювати безпосередньо на полотні або працювати з музичними інструментами просто на моніторі.

Новий MacBook Pro оснащений M5 Pro та M5 Max – найпотужнішими чипами Apple, коли-небудь створеними для професійних ноутбуків. Нейронний прискорювач, вбудований у кожне ядро ​​графічного процесора, дає можливість швидко виконувати завдання штучного інтелекту чи працювати над складними ресурсоємними проєктами, як то відеомонтаж у високій роздільній здатності, 3D-моделювання чи анімація.

Доступний у 14- та 16-дюймових версіях, MacBook Pro забезпечує до 24 годин автономної роботи у режимі відтворення відео. Завдяки тоншому та легшому корпусу (від 1,3 кг залежно від моделі) ноутбук зручно брати із собою – у подорожі, на зустрічі чи просто працювати там, де зручно.

Покращена звукова система з шістьма динаміками тепер забезпечує на 50% глибші баси та надзвичайну чіткість звуку для ще більш захопливого звучання. Камера Center Stage на 12 Мп і мікрофони студійної якості роблять відеодзвінки комфортнішими, а широкі можливості підключення та інструменти Apple Intelligence і Siri AI в macOS 27* розширюють можливості ноутбука в роботі та повсякденних справах.

MacBook Pro з M6: потужність для складних завдань і щоденних справ

Якщо для ваших завдань не потрібні спеціалізовані можливості професійного дисплея PROLED XDR, але ви шукаєте потужний ноутбук для роботи, навчання та творчості, варто звернути увагу на 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M6. Його 12-ядерний процесор забезпечує швидку та плавну роботу навіть у режимі багатозадачності. До 24 годин автономної роботи і підтримка швидкої зарядки до 50% за 30 хвилин дають змогу займатися своїми справами протягом усього дня без підзаряджання.

iPad mini: великі можливості в компактному форматі

Оновлений iPad mini поєднує портативність із можливостями, які раніше асоціювалися з більшими пристроями. OLED-дисплей Super Retina XDR забезпечує насичені кольори та високу контрастність, чип A20 Pro дбає про високу продуктивність у роботі із графікою та ШІ, а компактні розміри й захист IP67 від води та пилу роблять планшет зручним для використання будь-де.

Зробити передзамовлення у офіційних партнерів Apple в Україні можна вже сьогодні, і за тиждень отримати найбажаніший девайс.

Якщо ви мрієте про MacBook Pro з дисплеєм PROLED, то у вас є можливість придбати його з 4 до 6 грудня в оплату частинами до 20 платежів всього від 9 210 гривень на місяць.

Ця пропозиція діє тільки у офіційних партнерів: iSpace, Comfy, АЛЛО, ЦИТРУС, Rozetka, Фокстрот, Vodafone, Епіцентр, MOYO, Кібернетики, КТС, ttt.ua, Київстар, Brain.

*Доступність Apple Intelligence та функцій Siri залежить від мови й регіону.