Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту української енергетики. Учасники визначили кроки для відновлення електропостачання у шести областях, погодили підготовку кадрових і регуляторних рішень на найближчі тижні та обговорили окремий план дій для Києва.

Як пише Dilo, про це глава держави повідомив за підсумками зустрічі.

"Ми визначили ключові потреби на найближчі тижні: необхідні регуляторні та адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, деякі кадрові питання. Максимально об'єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору", – написав Зеленський.

Відновлення світла в регіонах

За його словами, прем'єр-міністр Сергій Корецький та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли щодо строків відновлення електропостачання в Одесі та Одеській області, Запоріжжі та Запорізькій області, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Окремо обговорили ситуацію та виклики на Дніпропетровщині.

Технічні деталі цих планів наразі залишаються непублічними. Причиною є постійні обстріли та цілеспрямоване полювання російських військ на кожне дієве технічне рішення в українській енергосистемі.

Для Києва запропонували окремий пакет рішень

Окрему увагу на нараді приділили столиці. Очільник ДТЕК Максим Тімченко представив низку пропозицій для Києва, які стосуються енергетики, інфраструктури та організації процесів.

За словами президента, завдання непрості, проте уряд гарантує максимальну підтримку.

Зеленський також наголосив, що розраховує на повне сприяння в реалізації цих кроків з боку міської влади столиці.

Як повідомлялося раніше, будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київської області затрималося через нестачу фінансування, несвоєчасну передачу будівельних майданчиків, мобілізацію працівників і регулярні повітряні тривоги. Вартість проєктів за висновками державної експертизи становила майже 2,4 млрд грн, тоді як фактично на роботи спрямували значно менше коштів.