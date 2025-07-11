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Для логістики та евакуації поранених: у ЗСУ прийняли на озброєння робот "Лютік"
Міністерство оборони кодифікувало та ввело у експлуатацію наземний роботизований комплекс “Лютік”. Цей компактний український робот, здатний перевозити до 250 кг вантажу, адаптований для роботи у складних погодних умовах і бездоріжжі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як працює роботизований комплекс "Лютік"
Наземний роботизований комплекс "Лютік", створений українським підприємством, відзначається компактними розмірами — його зручно транспортувати на автомобільному причепі, у кузові пікапа або мікроавтобуса. Незважаючи на малі габарити, платформа здатна перевозити до 250 кг вантажу.
"Лютік" обладнаний герметичним корпусом, стійким до пилу та вологи, та адаптований до експлуатації в широкому діапазоні температур.
Завдяки електродвигуну з високим тягловим зусиллям і гусеничному шасі робот впевнено долає бездоріжжя, болота, піщані ділянки, а також невеликі канави й вертикальні перешкоди.
Компактний "Лютік" може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних:
- перевезення вантажів;
- особового складу;
- евакуації поранених;
- його можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів.
Нагадаємо, протягом першої половини 2025 року Міністерство оборони затвердило до експлуатації у військах майже тридцять нових зразків наземних роботизованих комплексів та дистанційно керованих бойових модулів вітчизняного виробництва.