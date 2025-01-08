Для Свириденко не можуть знайти заступника: за успішну рекомендацію обіцяють $1000

Дефіцит кадрів відчувають не тільки українські компанії, а й уряд. Рекрутингова агенція Netpeak Talent вже другий місяць продовжує пошук заступника для першої віцепрем’єрки – міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Про пошуки кандидатів на цю посаду повідомив засновник Netpeak Group Артем Бородатюк ще 3 грудня 2024 року, а 7 січня повторно опублікував це оголошення.

Зазначається, що потрібен фахівець, який добре знається на залученні інвестицій та має високі лідерські якості для ефективного управління командою.

Бородатюк також опублікував низку слайдів, де перелічені основні вимоги до кандидатів.

"Якщо за цим описом ви бачите портрет своїх знайомих чи свій власний, заповнюйте заявку або рекомендуйте кандидата рекрутеру. За успішну рекомендацію платимо бонус $1000 – це гроші не з державного бюджету, а фінансування від компанії групи Kiss My Apps", – додав він.

Серед вимог – досвід на керівній посаді від трьох років, вільне володіння англійською мовою, портфель успішних інвестиційних кейсів, а серед обов'язків – управління стейкхолдерами та стратегічне планування діяльності міністерства за напрямами зон своєї відповідальності.

Додатковою перевагою буде досвід в громадському секторі чи на державних посадах, а також готовність працювати за порівняно невелику оплату на благо країни.

На позицію заступника Свириденко шукають людину, якій "більше за всіх потрібно". Перевагу матимуть люди-"трекери", тобто фахівці, які відслідковують прогрес у певному процесі чи проєкті і схильні доводити все до кінця.

Нагадаємо, сама Юлія Свириденко очолює Мінекономіки з листопада 2021 року. До цього працювала в. о. голови Чернігівської ОДА, заступницею, а потім першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступницею керівника Офісу президента.