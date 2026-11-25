В Україні пропонують прискорити запуск відкритої онлайн-карти нерухомості, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Сервіс має допомогти переселенцям самостійно знаходити доступні об'єкти, переглядати результати їхнього обстеження та оцінювати можливості для проживання. Реалізувати ініціативу планують за підтримки міжнародних партнерів, без додаткового навантаження на державний бюджет.

Про це Dilo повідомляє з посиланням на заяву голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк під час форуму “Як громадам і регіонам вирішувати житлові проблеми ВПО та постраждалих від російської агресії?”.

За словами народної депутатки, у межах реалізації закону №4080 в Україні вже обстежили майже 4 тисячі об'єктів нерухомості. До цієї роботи долучилися десятки спеціальних комісій у різних областях та Києві. Завдяки інвентаризації громади отримали інформацію про будівлі, які потенційно можна реконструювати та використовувати для забезпечення житлом переселенців.

Однак наразі ці дані потребують зручного цифрового формату, що дозволить безпосередньо ВПО користуватися результатами проведеної роботи.

Майбутня інтерактивна карта має містити інформацію про перевірені об'єкти, їхній технічний стан та можливість переобладнання для проживання. Таким чином, переселенці зможуть самостійно переглядати доступні варіанти, не витрачаючи час на пошук інформації через різні установи.

Олена Шуляк нагадала, що подібний підхід Україна вже застосовувала на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року за підтримки міжнародних партнерів у застосунку “Дія” запрацював сервіс прийому повідомлень про пошкоджене та зруйноване житло. Це дало змогу державі оперативно збирати інформацію про масштаби руйнувань.

“Нам потрібно об'єднатися з допомогою міжнародних партнерів і зробити зручний інтерфейс саме для наших громадян”, – наголосила парламентарка.

Приймаючі громади потребують додаткового житлового ресурсу

Особливо актуальним створення такого сервісу є для громад, які прийняли значну кількість переселенців після початку повномасштабної війни. У деяких населених пунктах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей чисельність населення через внутрішню міграцію збільшилася на 25-30%.

Таке зростання створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру, зокрема медичні заклади, сферу послуг та житловий фонд. Тому використання вже наявних будівель, які можна переобладнати для проживання, може стати одним із напрямів розв'язання житлової проблеми.

Водночас, за словами Шуляк, важливо враховувати довгострокові потреби переселенців. Соціологічні дослідження свідчать, що українці зацікавлені не лише в тимчасовому прихистку, а й у можливості отримати власне житло замість багаторічної оренди.

Для напрацювання відповідних рішень у Верховній Раді працюють Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту майнових та немайнових прав ВПО й інших осіб, постраждалих унаслідок російської агресії, а також міжфракційне депутатське об'єднання “Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії” на чолі з Павлом Фроловим.

Ці парламентські структури взаємодіють із радами внутрішньо переміщених осіб у громадах, щоб враховувати реальні потреби переселенців під час розроблення житлових програм.

На завершення Олена Шуляк закликала представників місцевої влади не припиняти роботу з реалізації закону №4080 та активніше залучати міжнародних партнерів і донорські організації.

“Велике прохання – не зупиняйтесь. У вас є вся інформація, поряд міжнародні партнери, наші донори. Ми точно зможемо всі разом реалізувати сотні проєктів в Україні, щоб допомогти тим, хто сьогодні залишився без домівки”, – підсумувала народна депутатка.

Отже, створення єдиної інтерактивної карти може стати додатковим інструментом пошуку житла для ВПО та допомогти громадам ефективніше використовувати нерухомість, яка вже є в їхньому розпорядженні.

Раніше повідомлялось, що у Львові, Житомирі та Кропивницькому планують збудувати соціальне орендне житло для понад 1 500 сімей. На реалізацію цього пілотного проєкту Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк виділяють перші €100 млн.