RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Готівковий курс:

USD

46,20

46,00

EUR

51,30

51,05

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Дмитро Судак став гендиректором Teva в Україні: що про нього відомо

Дмитро Судак
Дмитро Судак має понад 20 років досвіду роботи у фармацевтичній галузі. Фото: пресслужба компанії

Із 7 листопада 2026 року генеральним директором міжнародної фармацевтичної компанії Teva в Україні став Дмитро Судак, який працює в компанії з 2016 року. Раніше він обіймав посаду операційного директора українського підрозділу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

На новій посаді Судак відповідатиме за розвиток бізнесу компанії в Україні та реалізацію її стратегії на українському фармацевтичному ринку.

Керівник кластера "Ізраїль, Україна, Південна Африка та Близький Схід і Африка" Йоссі Офек, коментуючи призначення, відзначив управлінський досвід Судака та його роботу в компанії.

"Впевнений, що його лідерство дозволить Тева зберігати стійкість бізнесу, адаптуватися до змін та зростати", – додав він.

У Teva також зазначили, що компанія продовжує діяльність в Україні, зокрема постачання лікарських засобів та співпрацю із системою охорони здоров'я.

Що відомо про Дмитра Судака

Дмитро Судак має понад 20 років досвіду роботи у фармацевтичній галузі. Протягом кар'єри він працював на керівних посадах у фінансовому та комерційному напрямах. Зокрема, обіймав посади в компаніях Janssen Cilag та Actavis, де працював фінансовим директором.

До Teva в Україні Судак приєднався у 2016 році як фінансовий директор. Згодом очолив напрям розвитку бізнесу безрецептурних препаратів, а з 2023 року працював операційним директором.

Судак здобув ступінь MBA у Київській школі економіки (KSE), а також має професійні кваліфікації FCMA та CGMA у сфері управлінських фінансів.

Нагадаємо, Тева в Україні є частиною Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva), провідної міжнародної фармацевтичної компанії зі штаб-квартирою в Ізраїлі, заснованої у 1901 році. 

Автор:
Майя Калина

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності