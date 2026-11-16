Дмитро Судак став гендиректором Teva в Україні: що про нього відомо

Із 7 листопада 2026 року генеральним директором міжнародної фармацевтичної компанії Teva в Україні став Дмитро Судак, який працює в компанії з 2016 року. Раніше він обіймав посаду операційного директора українського підрозділу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

На новій посаді Судак відповідатиме за розвиток бізнесу компанії в Україні та реалізацію її стратегії на українському фармацевтичному ринку.

Керівник кластера "Ізраїль, Україна, Південна Африка та Близький Схід і Африка" Йоссі Офек, коментуючи призначення, відзначив управлінський досвід Судака та його роботу в компанії.

"Впевнений, що його лідерство дозволить Тева зберігати стійкість бізнесу, адаптуватися до змін та зростати", – додав він.

У Teva також зазначили, що компанія продовжує діяльність в Україні, зокрема постачання лікарських засобів та співпрацю із системою охорони здоров'я.

Що відомо про Дмитра Судака

Дмитро Судак має понад 20 років досвіду роботи у фармацевтичній галузі. Протягом кар'єри він працював на керівних посадах у фінансовому та комерційному напрямах. Зокрема, обіймав посади в компаніях Janssen Cilag та Actavis, де працював фінансовим директором.

До Teva в Україні Судак приєднався у 2016 році як фінансовий директор. Згодом очолив напрям розвитку бізнесу безрецептурних препаратів, а з 2023 року працював операційним директором.

Судак здобув ступінь MBA у Київській школі економіки (KSE), а також має професійні кваліфікації FCMA та CGMA у сфері управлінських фінансів.

Нагадаємо, Тева в Україні є частиною Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva), провідної міжнародної фармацевтичної компанії зі штаб-квартирою в Ізраїлі, заснованої у 1901 році.