RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Готівковий курс:

USD

47,00

46,70

EUR

52,30

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

До 200 000 грн на проєкт: молодь із невеликих громад може отримати президентські гранти

молодь, проєкти
Молодь із малих громад може отримати гранти президента / Freepik

Молоді люди віком від 14 до 35 років із невеликих громад зможуть отримати від 50 тис. до 200 тис. грн на реалізацію власних ініціатив. Прийом заявок на президентські гранти триватиме з 2 листопада до 2 грудня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Хто може отримати грант

У конкурсі на 2027 рік зможуть взяти участь молоді люди з громад, де проживає до 10 тисяч жителів. Для подання заявки не потрібно мати громадську організацію або досвід реалізації подібних проєктів.

Гроші можна залучити на ініціативи, які сприятимуть розвитку громади та створенню нових можливостей для її жителів. Серед напрямів культура, безбар’єрність, енергетична стійкість та інші проєкти, що можуть поліпшити життя на місцях.

"Важливо, що цього разу програма охопить більше громад. Переконані, що у нашої молоді чимало ідей та бачення того, що потрібно змінити на місцях. Маємо дати їй можливість втілити ці ініціативи в життя", зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Віталій Безгін.

Фінансування проєктів передбачене в Державному бюджеті України на 2027 рік. Конкурс проводять у межах програми "Гранти Президента України для молоді з малих територіальних громад".

Як зазначили у відомстві, подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна на сайті Українського молодіжного фонду.

Нагадаємо, У межах державної програми "Власна справа" 163 заклади дошкільної освіти отримали 96,4 млн грн грантів на відкриття та розвиток. Середній розмір фінансування становив 591,4 тис. грн, максимальний – 1 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності