До 200 000 грн на проєкт: молодь із невеликих громад може отримати президентські гранти

Молоді люди віком від 14 до 35 років із невеликих громад зможуть отримати від 50 тис. до 200 тис. грн на реалізацію власних ініціатив. Прийом заявок на президентські гранти триватиме з 2 листопада до 2 грудня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Хто може отримати грант

У конкурсі на 2027 рік зможуть взяти участь молоді люди з громад, де проживає до 10 тисяч жителів. Для подання заявки не потрібно мати громадську організацію або досвід реалізації подібних проєктів.

Гроші можна залучити на ініціативи, які сприятимуть розвитку громади та створенню нових можливостей для її жителів. Серед напрямів — культура, безбар’єрність, енергетична стійкість та інші проєкти, що можуть поліпшити життя на місцях.

"Важливо, що цього разу програма охопить більше громад. Переконані, що у нашої молоді чимало ідей та бачення того, що потрібно змінити на місцях. Маємо дати їй можливість втілити ці ініціативи в життя", — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Віталій Безгін.

Фінансування проєктів передбачене в Державному бюджеті України на 2027 рік. Конкурс проводять у межах програми "Гранти Президента України для молоді з малих територіальних громад".

Як зазначили у відомстві, подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна на сайті Українського молодіжного фонду.

Нагадаємо, У межах державної програми "Власна справа" 163 заклади дошкільної освіти отримали 96,4 млн грн грантів на відкриття та розвиток. Середній розмір фінансування становив 591,4 тис. грн, максимальний – 1 млн грн.