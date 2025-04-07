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До центрів рекрутингу звернулись майже 50 тисяч осіб: в яких регіонах найвищий показник
За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. Загальна кількість звернень досягла 49543. За зверненнями жінок-добровольців у лідери вийшли три області України: Чернівецька, Хмельницька та Вінницька.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.
Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у таких областях:
- Чернівецька – 43%;
- Хмельницька – 39%;
- Вінницька – 37%.
В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Перший центр відкрився 12 лютого 2024 року у Львові, інші — з березня минулого року. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
За оцінкою Міноборони, найбільше через центри рекрутингу до лав ЗСУ долучилися військовозобов’язані з Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей та міста Києва.
Що відомо про центри рекрутингу?
Центр рекрутингу української армії — пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. Тут рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.
Центри рекрутингу пропонують вакансії у ЗСУ поступово розширюючи перелік на всі Сили безпеки та оборони України.
Нагадаємо, наприкінці березня до центрів рекрутингу української армії звернулося 1523 громадянина, що стало другим найвищим тижневим показником з початку року. Частка жінок, що звернулися до центрів рекрутингу, залишилася незмінною і становить 21% від загальної кількості наданих консультацій.