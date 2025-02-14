До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 1,7 тис. українських виробників

Програма "Національний кешбек" набирає обертів: уже понад 1,7 тис. українських виробників стали її учасниками. Лідерами за кількістю підприємств, які доєдналися, стали Київ, Дніпропетровщина та Харківщина.

Про це повідомляє Мінекономіки.

В десятку найактивніших за кількістю виробників входять:

Київ — 375 виробників;

Дніпропетровська обл. – 180;

Харківська обл. – 156;

Київська обл. – 137;

Львівська обл. – 137;

Одеська обл. – 88;

Полтавська обл. – 72;

Вінницька обл. – 58;

Черкаська обл. – 56;

Тернопільська обл. – 52.

Завдяки програмі кешбек поширюється на 365 тис. споживчих товарів вітчизняного виробництва. До списку входять продукти харчування, електроприлади, керамічні вироби та багато іншого.

Зазначається, що виробники, які бажають приєднатися до ініціативи, повинні відповідати таким критеріям:

бути виробником споживчих товарів (крім підакцизних);

мати виробничі потужності в Україні;

забезпечити продукцію унікальним штрихкодом.

Українські виробники, зареєстровані в програмі "Національний кешбек", пропонують широкий вибір товарів, що охоплюють різні сфери повсякденного життя. Серед них — продукти харчування, напої, одяг, взуття, косметичні засоби, побутова хімія, а також будівельні матеріали, сантехніка та електроприлади.

Окрему категорію становлять медичні вироби та ліки, товари для дому, меблі, інструменти й домашній текстиль. Також у програмі представлені товари для дітей, книжки, вироби з кераміки та продукція для домашніх улюбленців.

Загалом учасники програми пропонують 365 тисяч споживчих товарів українського виробництва, на які поширюється кешбек. Це дозволяє підтримати національного виробника та зробити покупки ще вигіднішими.

Додамо, станом на січень українці зібрали в межах програми 1 мільярд гривень. Значну частину цієї суми, а саме 606 мільйонів гривень, накопичили за грудень 2024 року (436 млн грн) та першу половину січня 2025 року (170 млн грн).