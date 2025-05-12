До суду скеровано справу про торгівлю керівними посадами на митниці на 1,7 млн доларів

До суду направлено матеріали справи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стосовно групи осіб, обвинувачених у спробі організації корупційних схем шляхом призначення "своїх" керівників у митниці.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, за крісло керівника Львівської митниці пропонували 1 мільйон доларів, тоді як посади очільників Волинської та Чернівецької митниць "коштували" 500 тисяч та 200 тисяч доларів відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

НАБУ і САП не уточнюють прізвищ підозрюваних. За даними Bihus.info, йдеться про Назара Шептицького – пасинка очільника найбільшого в Україні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а також його спільника Олега Гаталяка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.