Внутрішньо переміщені особи, літні та маломобільні люди зможуть отримувати довготривалий медсестринський догляд у лікарнях до 90 днів замість попередніх 60. Держава оплачуватиме перебування, харчування, медичну допомогу та соціальний супровід тих, хто через війну й перебої з комунальними послугами не може безпечно залишатися вдома.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова в Telegram.

Хто може отримати безкоштовний догляд у лікарні

Скористатися послугою можуть переселенці, які евакуюються з небезпечних територій, а також літні та маломобільні громадяни, які потребують сторонньої допомоги.

Зокрема, йдеться про людей, для яких перебування вдома стало небезпечним через обстріли, відсутність електроенергії, водопостачання або опалення.

У межах програми пацієнтам забезпечуватимуть:

медичну допомогу та щоденний догляд;

психологічну підтримку;

проживання та чотириразове харчування;

соціальний супровід;

одяг, взуття та засоби особистої гігієни.

На який термін можна залишитися в лікарні

Базова тривалість перебування в медичному закладі становить 30 днів. За наявності медичних показань і відповідного висновку лікаря цей період можна продовжити, але загалом не більш як до 90 днів.

Таким чином, максимальний термін отримання послуги збільшили на один місяць порівняно з попередніми умовами.

Програма діятиме до 17 вересня 2027 року, але не довше, ніж триватиме воєнний стан. Фінансування забезпечуватиме Національна служба здоров'я України коштом державного бюджету.

Як оформити перебування в лікарні

Щоб отримати медсестринський догляд, потрібно звернутися до медичного працівника транзитного центру, сімейного лікаря або приймального відділення лікарні.

Після оцінки стану здоров'я лікар визначить потребу в довготривалому догляді та, за наявності підстав, направить людину до відповідного медичного закладу.

Нагадаємо, в Україні пропонують прискорити запуск відкритої онлайн-карти нерухомості, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Сервіс має допомогти переселенцям самостійно знаходити доступні об'єкти, переглядати результати їхнього обстеження та оцінювати можливості для проживання.