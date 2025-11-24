Долар тисне на ринок золота: котирування знову знижуються

Ціни на золото продовжили зниження третю сесію поспіль на тлі зміцнення американського долара, який утримується поблизу шестимісячного максимуму, тоді як інвестори уважно стежать за сигналами щодо подальшої траєкторії процентних ставок у США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ринок золота просів

Спотова вартість золота знизилася на 0,3% і становить 4055,73 долара за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси в США втратили 0,7%, опустившись до 4052,40 долара за унцію. Тиск на ринок дорогоцінного металу посилюється на тлі зміцнення долара, індекс якого наближається до шестимісячних максимумів і перевищує позначку 100, що робить золото менш привабливим для інвесторів, які оперують іншими валютами.

Як зазначають аналітики, подальше утримання доларового індексу вище цього рівня може спричинити додаткове зниження котирувань золота. Водночас ринки переглядають очікування щодо монетарної політики США: ймовірність зниження процентної ставки ФРС наступного місяця дещо скоротилася після попереднього зростання на тлі поміркованих заяв окремих представників регулятора.

Попри це, частина керівників Федеральної резервної системи зберігає обережну та жорстку позицію, наголошуючи на ризиках передчасного пом’якшення політики та доцільності збереження ставок на поточному рівні протягом певного часу.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.