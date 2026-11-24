Вартість пакета акцій Nvidia президента США Дональда Трампа зросла на суму до 15 мільйонів доларів за підсумками торгів у понеділок, 23 листопада, коли котирування виробника чипів злетіли більш ніж на 30% на новині про несподіване поновлення Дженсена Хуанга на посаді генерального директора. Розрахунки ґрунтуються на максимальній кількості паперів компанії, якими міг володіти американський лідер згідно з його фінансовою декларацією.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Сам Трамп заявив телеканалу CNBC, що безпосередньо брав участь у вирішенні питання щодо повернення Хуанга та переконав керівництво компанії укласти цю угоду, а у соцмережах наголосив на важливості лідерства засновника Nvidia для процвітання компанії й американської економіки.

У раді директорів Nvidia підтвердили, що отримали сигнали від високопосадовців адміністрації США і на їхній підставі переконалися у відсутності ризиків для національної безпеки, тоді як сенатор-демократ від Аризони Рубен Галлего закликав розслідувати, які позиції з акціями відкривалися перед оголошенням цього рішення.

Як оцінюють портфель акцій Трампа та динаміку котирувань Nvidia

Згідно з фінансовою декларацією, поданою президентом США до Управління урядової етики 5 листопада, станом на 30 вересня він міг володіти до 370 тисяч акцій Nvidia, оскільки портфель Трампа сформований із широкого переліку паперів компаній індексу S&P 500.

Водночас звітність охоплює лише період до кінця вересня — ще до відставки Хуанга на тлі скандалу через позашлюбні стосунки, зокрема з ймовірною китайською шпигункою, — і не враховує можливих покупок чи продажів у жовтні та листопаді.

Діапазон можливої вартості пакета. Оскільки декларації американських посадовців містять лише широкі діапазони сум угод без точних цифр, мінімальна оцінка пакета Трампа становить 32 тисячі акцій вартістю 5,3 мільйона доларів, що принесло б йому 1,3 мільйона доларів прибутку від понеділкового ралі замість максимальних 15 мільйонів доларів.

Попередні втрати на падінні котирувань. Зростання в понеділок відбулося після тривалого падіння акцій Nvidia через скандал навколо гендиректора та сумніви інвесторів у стійкості буму штучного інтелекту — якби Трамп утримував максимальний пакет у 370 тисяч акцій від їхнього попереднього піку до початку нинішнього зростання, паперова втрата вартості його частки сягнула б 42 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia несподівано повернула Дженсена Хуанга на посаду гендиректора попри шпигунський скандал. Одразу після оголошення про поновлення засновника компанії в кріслі CEO акції технологічного гіганта підскочили на премаркеті більш ніж на 25%.