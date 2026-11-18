Допомогу "єЯсла" тепер можна оформити через портал “Дія”. Подати заяву онлайн можуть жінки, які повернулися на роботу на повний робочий день після того, як дитині виповнився рік.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, сім’ї та єдності України.

Можливість оформлення через "Дію" відкрили після бета-тестування, до якого долучилися близько 200 жінок. Тепер послуга доступна всім, хто відповідає умовам програми.

Що потрібно знати перед поданням заяви

Для автоматичної перевірки права на виплату використовують дані з Реєстру застрахованих осіб. Однак інформація про працевлаштування може з'явитися там не одразу.

Роботодавці подають звітність за попередній місяць до 20 числа поточного. З 25 числа ці відомості використовують для перевірки заяв.

Наприклад, якщо подати заяву з 1 до 24 листопада включно, система перевірить дані про зайнятість за вересень. Починаючи з 25 листопада – за жовтень.

Якщо інформація ще не оновилася, потрібно уточнити в роботодавця, чи подав він звітність і чи правильно вказав режим роботи. Після оновлення даних заяву можна подати повторно.

Хто може отримати допомогу

"єЯсла" – це державна виплата для родин із дітьми віком від одного до трьох років. Гроші призначені для оплати послуг із догляду за дитиною.

Крім "Дії", оформити допомогу можна через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи та уповноважених представників територіальних громад. Через ці установи заяву можуть подавати й батьки дітей.

Якщо заяву подає батько, за загальним правилом потрібно додати копію або витяг із наказу роботодавця про відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Винятки передбачені для випадків смерті матері, позбавлення її батьківських прав або проживання дитини з батьком за відповідним рішенням суду чи органу опіки.

Через "Дію" також можна оформити допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами й виплату для догляду за дитиною до одного року.

Крім того, перелік МСС-кодів для використання цільових дитячих виплат розширили. Тепер ними можна оплачувати послуги зубних і медичних лабораторій.

Нагадаємо, за дев’ять місяців понад 226 тисяч родин подали заявки на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Понад 183 тисячі родин уже отримують цю виплату.