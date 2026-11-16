Доріжки, дерева та тисячі квітів: на благоустрій цвинтаря у Львові видялять понад 20 млн грн

На Голосківському цвинтарі у Львові планують облаштувати пішохідні доріжки, освітлення, огорожу та систему водовідведення, а також висадити дерева, кущі й квіти. На ці роботи з міського бюджету спрямують до 24,84 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Prozorro.Продажі.

Що передбачає благоустрій

Замовником робіт є ЛКП "Муніципальна обрядова служба", яке 11 листопада оголосило закупівлю для пошуку підрядника. Очікувана вартість становить 20,7 млн грн без ПДВ, або 24,84 млн грн із податком. Фінансування передбачене зі спеціального фонду міського бюджету.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 27 листопада включно.

Згідно з технічним завданням, підрядник має облаштувати на території поля поховань підпірну стінку та пішохідні доріжки, забетонувати частину ділянки, встановити сходи з поручнями й огорожу. Також проєкт передбачає монтаж освітлення та системи відведення дощової води.

У Львівській міській раді повідомили, що всі елементи благоустрою мають бути інклюзивними.

Окрему увагу приділять озелененню території. За технічним завданням, тут висадять 28 дерев, зокрема буки, а також понад 1,5 тис. кущів, серед яких ялівець і бересклет, та кілька тисяч квітів.

Крім того, на території облаштують партерні, лучні та мавританські газони й установлять 60 декоративних валунів.

Коли створять військовий меморіал

Благоустрій є підготовчим етапом до створення меморіалу полеглим військовим. Як пояснили у Львівській міській раді, до меморіалізації території поки не переходять, оскільки відповідні елементи ще потрібно остаточно узгодити з родинами загиблих.

Проєкт військового меморіалу на 278 поховань виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив 23 вересня 2025 року. Його розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".

За проєктом, поховання матимуть однакові пам’ятники у вигляді козацьких хрестів. На території також передбачені інформаційний центр, площа перед цвинтарем і тематична скульптура в центральній частині меморіалу. Біля входу планують встановити флагштоки із символікою прапорів різних підрозділів Сил оборони.

Меморіал на Голосківському цвинтарі має стати другим у Львові простором вшанування полеглих захисників. Головний військовий меморіал міста планують створити на території колишнього Марсового поля.

Нагадаємо, у першому кварталі 2027 року на Голосківському цвинтарі також має розпочати роботу львівський крематорій.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області реалізують проєкт Riviera Club Aquapark — масштабного рекреаційно-розважального комплексу open-air формату з ресторанною інфраструктурою та концертними майданчиками. Для завершення будівництва ініціатори проєкту планується додатково залучити від $1 млн інвестицій.